Thứ trưởng Bùi Văn Ga kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Ninh Bình

Ông Vũ Văn Kiểm – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết: Năm nay, cụm thi Ninh Bình có 9.047 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó số thí sinh đang học lớp 12 là 8.360, số thí sinh tự do là 687. Số thi sinh dự thi có nguyện vọng xét tuyển Đại học là 6.140, số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT là 2.907.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga làm việc với Ban chỉ đạo thi tỉnh Ninh Bình chiều 10/5.

Về môn thi, số thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) bài thi tự chọn là 8.638 lượt. Trong đó, đăng ký dự bài thi Khoa học xã hội chiếm ưu thế với 5.222 lượt (chiếm 57,71%); đăng ký dự thi bài thi Khoa học tự nhiên có 3.573 lượt (chiếm 39,49%).

Ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia 2017 tỉnh Ninh Bình cho hay, để đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của thí sinh và người thân của thí sinh, tỉnh dự kiến thành lập 25 điểm thi tại các huyện và thành phố. Điểm thi xa nhất cách trung tâm thành phố từ 45-47km.

“Về phương án hỗ trợ thí sinh dự thi, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các sở, ban ngành, các tổ chức xã hội có liên quan tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nguồn điện, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế… nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. Ban chỉ đạo cũng đặc biệt quan tâm hỗ trợ phương tiện đi lại, bố trí chỗ trọ cho thí sinh ở xa và các hoạt động tiếp sức mùa thi khác”, ông Tống Quang Thìn cho biết.

Ông Tống Quang Thìn – Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia tỉnh Ninh Bình.

Trưởng Ban chỉ đạo cụm thi Ninh Bình cho hay, phương án in sao, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi được thực hiện theo đúng quy trình, giám sát 24/24h. Tuy nhiên, một trong những khó khăn và lo lắng lớn nhất của tỉnh cũng nằm ở khâu này. Bởi lẽ, bài thi trắc nghiệm năm nay thực hiện mỗi thí sinh một mã đề nên rất dễ xảy ra sai sót và thời gian in sao cũng nhiều hơn.

Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đánh giá tỉnh Ninh Bình đã triển khai công tác chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia 2017 có kế hoạch, sát sao, đúng tiến độ và quy định chung của cả nước.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh: Năm nay Bộ GD&ĐT tổ chức một cụm thi duy nhất do địa phương chủ trì, phối hợp với các trường ĐH tổ chức nên trách nhiệm của các Sở GD&ĐT rất quan trọng.

Do vậy các thành viên Ban chỉ đạo thi tại tỉnh phải phát huy cao vai trò, trách nhiệm của mình để xây dựng các phương án chuẩn bị chu đáo, đáp ứng yêu cầu các khâu của kỳ thi. Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu ban chỉ đạo thi tỉnh Ninh Bình có phương án tổ chức điểm thi khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện của tỉnh và đảm bảo thuận lợi cho thí sinh cũng như tiện cho công tác bố trí sinh hoạt cho lực lượng cán bộ coi thi…

“Tới đây, Ban chỉ đạo thi của tỉnh phải tiếp tục rà soát số liệu ĐKDT, ĐKXT để đảm bảo tuyệt đối không sai sót. Năm nay số lượng các môn thi trắc nghiệm nhiều và số lượng đề thi nhiều nên Bộ đã chỉ đạo các địa phương đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công tác đề thi; không để sự cố đáng tiếc nào trong công tác đề thi và các khâu in sao, vận chuyển đề thi, coi thi”, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh.

Ở thời điểm này, các cụm thi tiếp tục triển khai công tác hướng dẫn ôn tập cho học sinh. Ngày 15/5 tới đây, Bộ GD&ĐT sẽ công bố đề thi minh họa, các nhà trường tập trung cho học sinh làm quen với những dạng thức tương tự đề minh họa của Bộ năm nay và các năm trước.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga lưu ý, các địa phương phải đặc biệt chú trọng chuẩn bị điều kiện kỹ thuật chấm thi vì đối với chấm thi trắc nghiệm, nếu có sai sót kỹ thuật, hệ thống sẽ dẫn đến hệ lụy vô cùng nguy hiểm.

Lệ Thu