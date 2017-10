Thủ khoa đại học 22 tuổi có 5 bài báo quốc tế

Lê Huỳnh Minh Triết là tân thủ khoa đầu ra Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm nay. Với điểm số toàn khóa học đạt 95.6/100, Minh Triết còn là tân thủ khoa có điểm tốt nghiệp đầu ra cao nhất trong lịch sử Trường ĐH Quốc tế.

Huỳnh Lê Minh Triết không chỉ là thủ khoa đầu ra có điểm số cao nhất trong lịch sử trường mà còn có thành tích đáng nể trong nghiên cứu khoa học

Minh Triết đã có một bài phát biểu bằng tiếng Anh truyền nhiều cảm hứng trong lễ tốt nghiệp của mình. Chia sẻ điều tâm đắc nhất sau 4 năm học tại ngôi trường của mình, Minh Triết cho biết “Từ ngày vào ĐH Quốc tế, tôi cũng có phương châm sống cho riêng mình. Tôi rất thích câu nói của một vận động viên MMA nổi tiếng Cornor McGregor “Winners focus on winning, losers focus on winners”. Tôi không bao giờ so sánh bản thân với ai khác, thay vào đó tôi tự nhủ phải luôn cố gắng hoàn thiện mình, sao cho mình hôm nay phải tiến bộ hơn bản thân của ngày hôm qua. Chính động lực đó đã giúp tôi theo đuổi điều mình thích và đạt được những thành tích ngoài sức tưởng tượng”.

Nhắn nhủ với các tân khoa, Minh Triết chia sẻ rằng mỗi người sẽ có định hướng riêng cho bản thân mình. Tuy nhiên, hãy luôn cố gắng lạc quan, tự tin vào chính mình và tập trung hết sức để trở nên thật xuất sắc trong lĩnh vực mình đã chọn. Khi đó thành công và sự tôn trọng sẽ đến như một hệ quả kéo theo.

“Đặc biệt trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang hiện diện khắp các ngõ ngách của cuộc sống như hiện nay, chính tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi, chủ động nắm bắt cơ hội và sẵn sàng đương đầu với thử thách sẽ giúp chúng ta tiến về phía trước trong cuộc đua đầy khốc liệt này”, tân thủ khoa nói.

Minh Triết được PGS.TS Hồ Thanh Phong, hiệu trưởng nhà trường trao bằng

Nêu thắc mắc vì sao phát biểu bằng tiếng Anh trong lễ tốt nghiệp, Minh Triết lý giải rằng thứ nhất về khách quan là do trường có nhiều sinh viên nước ngoài tham gia và thứ hai chủ quan vì cũng khá tự tin với khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh của mình. Minh Triết bật mí hiện em đạt chứng chỉ Toefl iBT 110/120 điểm.

Theo học ngành công nghệ thông tin, ngay khi còn trên ghế nhà trường, Triết đã tham gia nhóm nghiên cứu về hệ thống phần mềm trực quan mô phỏng sử dụng trong tính toán nhiệt động học và động học. Trên cơ sở đó, các nghiên cứu có thể tìm ra các giải pháp để giảm thiểu khí thải độc hại ra môi trường, tổng hợp ra các nhiên liệu sinh học sạch…

Minh Triết cho biết nhờ sự hỗ trợ của các thầy trong khoa mà em bắt đầu viết bài báo khoa học khi bước vào năm thứ 3 ĐH. Từ đó đến nay, dù mới ở tuổi 22 nhưng Triết đã hoàn thành 5 bài báo quốc tế, trong đó có 1 bài đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín ISI. Đặc biệt ở chỗ, cả 5 bài báo này Triết đều là tác giả chính. Ngoài ra, tân thủ khoa này còn tham dự và báo cáo tại nhiều hội nghị khoa học quốc tế.

Không chỉ giỏi trong học thuật, Triết còn nỗ lực rất nhiều trong các hoạt động phong trào của sinh viên. Năm rồi em đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm 2016 và 3 năm liền đều đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp ĐH Quốc gia.

Lê Huỳnh Minh Triết tham dự hội thảo khoa học tại Thái Lan

Với điểm số toàn khóa học đạt 95.6/100 được xem là cao nhất trong lịch sử của trường nhưng ở kỳ tuyển sinh đầu vào, Triết cũng đạt danh hiệu á khoa của 2 trường ĐH (Quốc tế, Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM). Dù đạt điểm số cao nhưng chàng tân thủ khoa cho rằng điều đó chỉ phản ánh một phần. “Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên cần có thêm kỹ năng mềm. Nhà tuyển dụng cũng rất quan tâm đến thái độ làm việc nên bản thân em luôn cố gắng lắng nghe và học hỏi từ người khác”, chàng thủ khoa khiêm tốn bày tỏ.

Nói về dự định trong tương lai, Minh Triết cho biết sẽ ấp ủ con đường tiếp cận tri thức mới bằng dự định học lên sau ĐH. Em đặt mục tiêu sẽ hoàn thành chương trình tiến sĩ trước 30 tuổi ở chuyên ngành khoa học dữ liệu, định hướng xử lý dữ liệu lớn. Triết cho biết đã nộp hồ sơ xin học bổng du học và hiện đã có 2 trường ĐH của Úc chấp nhận đơn theo học và đồng ý cấp học bổng. Tuy nhiên Triết vẫn đang chờ kết quả chính thức từ chương trình học bổng của Chính phủ Úc và tiếp tục nộp hồ sơ vào các trường tại châu Âu.

Lê Phương