Nghệ An: Đình chỉ cơ sở mầm non nơi cô giáo bạo hành trẻ

Chiều ngày 20/4, ông Thái Giáp Vinh - Chủ tịch UBND phường Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, hiện tại phường đã đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non sau khi kiểm tra hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non tư thục ABC Montessori Preschool có địa chỉ tại số 99, đường Lê Lợi.

Cụ thể, với cương vị là đơn vị quản lý, UBND phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An đã ra Quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non tư thục ABC Montessori Preschool, có địa chỉ tại số 99, đường Lê Lợi, TP Vinh. Được biết cơ sở này vừa nhận được giấy phép hoạt động thì xảy ra sự việc.

Với cương vị là đơn vị quản lý, hiện tại UBND phường Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An) đã ra Quyết định đình chỉ hoạt động đối với cơ sở mầm non tư thục ABC Montessori Preschool.

Bên cạnh đó, trong trong buổi làm việc, giáo viên đánh học sinh được camera ghi lại đã thừa nhận sai lầm của mình.

“Trước mắt chúng tôi đình chỉ hoạt động đối với cơ sở mầm non này để tiếp tục củng cố hồ sơ. Cô giáo đánh trẻ là giáo viên dạy năng khiếu của trường cũng đã bị thôi hợp đồng. Hiện công an cũng đang tiếp tục xem xét mức độ nghiêm trọng của sự việc để có hình thức xử lý tiếp theo”, ông Vinh cho biết.

Nữ giáo viên bế cháu bé vào chân tường rồi liên tục đánh vào người cháu bé (ảnh cắt từ clip).

Như Dân trí đã thông tin trước đó, tối ngày 19/4, đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh một giáo viên mầm non bế một cháu bé chạy vào góc tường rồi dùng hai chân kẹp cháu bé lại khi ngồi. Chưa dừng lại ở đó, nữ giáo viên này còn liên tục dùng tay đánh cháu bé mặc dù có một số giáo viên khác đang ở bên cạnh.

Đoạn clip trên nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều người không khỏi bất bình khi nhìn hình ảnh cô giáo mầm non bạo hành trẻ trong đoạn clip.

Sáng cùng ngày (20/4), lực lượng chức năng thành phố Vinh đã có mặt tại cơ sở mầm non này để xác minh thông tin. Nữ giáo viên trong đoạn clip được xác định là cô Nguyễn Thị Thanh Hải (SN 1995), giáo viên dạy múa của cơ sở mầm non này. Sau đó, cô Hải thừa nhận do nóng giận tức thời nên đã dùng tay “vỗ” 3 cái vào mông bé trai 2 tuổi.

Ông Trần Thế Sơn - Trưởng phòng Mầm non (Sở GD&ĐT Nghệ An) cho biết cơ sở giáo dục mầm non tư thục ABC Montessori Preschool vừa chỉ mới được cấp phép hoạt động vào ngày 19/4 thì xảy ra sự việc trên.

Khi xem những hình ảnh trong đoạn clip, ông Sơn đánh giá: "Về trực quan tôi thấy cô giáo trong đoạn clip khá nóng tính, nhưng với hành động như vậy đây là bạo hành và cần phải xử lý nghiêm."

Trao đổi với phóng viên, Trưởng Công an phường Lê Lợi, ông Hoàng Văn Huấn cho biết: Sáng cùng ngày, sau khi nhận được thông tin vụ việc, phía Công an phường, Công an TP Vinh đã đến trực tiếp cơ sở này để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại phía đơn vị chưa nhận được đơn thư hay thông tin gì từ phía gia đình cháu bé bị đánh trong vụ việc trên.

Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, Sở cũng chỉ đạo Phòng GD&ĐT TP Vinh trực tiếp làm rõ, xác minh sự việc và xử lý nghiêm đúng người, đúng tội để có tác dụng răn đe, dứt khoát không để tái diễn tình trạng nghiêm trọng này. Đồng thời, ổn định ngay tình hình dạy học ở cơ sở và phối hợp với gia đình để động viên các cháu, không để cho học sinh xảy ra tình trạng bất an, sợ hãi.

Nguyễn Phê