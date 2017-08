Huế nồng nhiệt chào đón “chàng trai vàng” Olympic Sinh học Quốc tế

Huy chương vàng Olympic Sinh học Quốc tế 2017 - Trương Đông Hưng được chào đón cực kỳ nồng nhiệt ở sân bay quốc tế Phú Bài - Huế

Có mặt tại sân bay quốc tế Phú Bài - Huế là hơn 120 học sinh chuyên Sinh trường THPT chuyên Quốc Học cùng nhiều thầy cô giáo của trường. Đúng 11h trưa, Trương Đông Hưng xuất hiện ở cửa sân bay, hàng loạt tiếng reo hò, vỗ tay chúc mừng em làm cả sân bay như "bùng nổ".

Được đoàn xe đưa về tại trường THPT chuyên Quốc Học Huế vào hơn 11h30’, một lần nữa Đông Hưng được sự chào đón nồng nhiệt của hai hàng học sinh trường từ cổng vào tượng đài Nguyễn Tất Thành và đội tốp ca nữ xướng bài ca “Đường đến ngày vinh quang”.

Mẹ, bà ngoại và em gái chào mừng Trương Đông Hưng đạt huy chương vàng đầy vinh dự trở về

"Chàng trai vàng" trong vòng vây của bạn bè và thầy cô giáo

TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế vui mừng xúc động phát biểu: “Một hạnh phúc, một cảm xúc thật tuyệt vời trong ngày hôm nay của ngành giáo dục đào tạo Thừa Thiên Huế và của thầy trò trường chuyên Quốc Học. Em Trương Đông Hưng đã mang “vàng quốc tế” về cho trường Quốc Học, cho giáo dục Huế, cho giáo dục Việt Nam. Em là niềm tự hào, là niềm khâm phục của tuổi trẻ, đã chứng tỏ là người viết tiếp trang sử vàng, truyền thống vàng, danh sách vàng của giáo dục Quốc Học”.

TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế chúc mừng học sinh Trương Đông Hưng đã đem về "thành tích vàng" cho giáo dục Huế

Chia sẻ nhanh với báo chí, em Hưng cho biết, “Cảm ơn các bạn, thầy cô đã chào đón nhiệt tình em. Thành tích của em đầu tiên do công dạy dỗ nhiệt tình của thầy cô, sự quan tâm của gia đình bạn bè và một phần do may mắn. Em sẽ luôn tìm tòi học hỏi thêm nhiều kiến thức. Em dự định vào học trường Khoa học Tự nhiên của TP Hồ Chí Minh và học ngành Công nghệ sinh học. Sau này em sẽ theo đuổi ngành Sinh học lượng tử là ngành em thích nhất”.

Trương Đông Hưng - Huy chương vàng Olympic Sinh học Quốc tế 2017 chia sẻ niềm vui chiến thắng tại trường Quốc Học Huế

Dưới đây là chùm ảnh Trương Đông Hưng - Huy chương vàng Olympic Sinh học Quốc tế 2017 trở về Huế:

Trương Đông Hưng nhận hoa chúc mừng các thầy cô giáo trường THPT chuyên Quốc Học Huế tại sân bay Phú Bài

Trong vòng tay bè bạn

Và gia đình

Chàng trai vàng trở về mái trường Quốc Học

Vinh dự của thế giới được mang về Huế

Trương Đông Hưng là thí sinh Việt Nam có thành tích điểm số thi Olympic Sinh học cao nhất từ trước đến nay.

TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế chúc mừng em

và trao hoa cho niềm tự hào của quốc gia dưới chân tượng đài Nguyễn Tất Thành - người học trò vĩ đại của dân tộc cũng đã từng học tại trường Quốc Học Huế

Trương Đông Hưng bên các cô giáo

