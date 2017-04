Đố bạn nhìn hình đoán cụm từ tiếng Anh

Ví dụ:

Nhìn hình này bạn nghĩ đến cụm từ gì trong tiếng Anh mà trong đó có từ chỉ đồ ăn?

Hình trên khiến chúng ta nghĩ đến cụm từ “not my cup of tea”. Nghĩa của cụm từ “one’s cup of tea” là “người (vật) làm cho vui thích; người (vật) mình ưa; người vật hợp với mình”.

Bạn thử nhìn các hình dưới đây và đoán các cụm từ trong tiếng Anh nhé. Lưu ý là các cụm từ này đều có từ chỉ đồ ăn.

Gợi ý: Trong hình này có dưa chuột, vậy thì cụm từ "đánh đố" sẽ có từ "cucumber" đấy.

Tương tự như thế, bạn đoán cụm từ tiếng Anh từ những hình này nữa nhé:

Chúng tôi sẽ đăng đáp án vào sáng mai.

Xuân Vũ

Tổng hợp