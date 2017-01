Bé gái bị chấn thương sọ não khi gửi tại nhà trẻ tư nhân

Quảng Ngãi:

Ngày 3/1, trao đổi với PV Dân trí, bà Trần Thị Thanh Cẩm - Phó Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) xác nhận chính quyền địa phương đã nhận được đơn trình báo của cha mẹ bé Nguyễn Thị Thu Ngân (13 tháng tuổi) về việc cháu bị chấn thương sọ não sau khi được gửi tại một nhà giữ trẻ tư nhân trên địa bàn.

Gia đình cháu Ngân đã gửi đơn trình báo chính quyền địa phương về việc cháu bị chấn thương sọ não sau khi gửi ở nhà trẻ tư nhân

Theo trình báo của gia đình bé Ngân gửi đến các cơ quan chức năng, sáng ngày 23/12/2016, bé Ngân được đưa đến gửi tại nhà trẻ tư nhân của bà Ngô Thị Anh Đào, tại đường Nguyễn Cư Trinh. P. Lê Hồng Phong. TP. Quảng Ngãi.

Đến khoảng 16h cùng ngày, bà Ngô Thị Anh Đào gọi điện thoại cho anh Nguyễn Duy Tuấn (bố bé Ngân) đến đón con. Đến nơi, anh Tuấn phát hiện toàn thân con gái mình tím tái, sốt cao và méo miệng. Thấy tình hình nguy cấp, lập tức anh Tuấn đưa con đến phòng khám đa khoa Phúc Hưng (TP. Quảng Ngãi) để cấp cứu. Tại đây, sau khi thăm khám, do sức khỏe cháu bé nguy kịch nên các bác sĩ đã tức tốc chuyển cháu lên Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để cấp cứu.

Được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng ngút thở, do quá lo lắng trước việc con gái mình nguy kịch, người nhà bệnh nhi này đã nổi nóng với các y, bác sĩ của bệnh viện. Sau đó, khi được các bác sĩ cho biết rằng con mình đã được cấp cứu trước đó ít giờ đồng hồ cùng một bản cam kết chịu trách nhiệm về việc xin cháu ra viện do “mẹ” của cháu kí, người nhà cháu Ngân đã “ngã ngửa” vì không hề hay biết gì.

“Hai vợ chồng tôi như khụyu xuống sau khi được bác sĩ cho xem bản cam kết xin ra viện do cô Đào (người giữ trẻ) ký”. Chị Trang (mẹ cháu Ngân) khóc nói.

Trao đổi với PV Dân Trí, bác sĩ Phạm Ngọc Lân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi xác nhận, trường hợp bệnh nhi Nguyễn Thị Thu Ngân được chuyển tới bệnh viện để cấp cứu hai lần trong một ngày. Trước đó, trưa 23/12 cháu được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng tím tái, gần ngừng thở.

“Sau khi cấp cứu xong, bệnh nhân được chuyển lên khoa Nhi. Tại đây, người của nhà trẻ đã mạo danh người nhà bệnh nhân và kí vào bệnh án xin cháu Ngân về mặc dù bệnh viện yêu cầu phải nhập viện để điều trị” - ông Lân nói.

Sau khi tiến hành cấp cứu lần hai, cháu Ngân tạm thời qua cơn nguy kịch và được gia đình chuyển ra Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng để tiếp tục cứu chữa. Tại đây, sau khi tiến hành chụp CT, X-Quang các bác sĩ đã thông báo cháu Ngân bị chấn thương sọ não, tụ máu bầm trong não, tụ máu bầm cột sống và bị liệt một bên. Mặc dù được chỉ định phẩu thuật nhưng do sức khỏe cháu qua yếu nên không thể tiến hành.

Đến ngày 26/12/2016, tình trạng sức khỏe của cháu Ngân nặng hơn vì não đã bị phù, suy hô hấp nặng nên bác sĩ phải can thiệp sâu để hỗ trợ cháu thở oxy. Hiện bé gái này vẫn đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Theo gia đình nạn nhân, hiện bé vẫn chưa thể nhận biết được gì và liên tục rơi vào tình trạng hôn mê.

“Tôi đã trình báo lên Công an phường Lê Hồng Phong, nơi xảy ra vụ việc và Công an phường Trần Hưng Đạo, nơi gia đình tôi đang sinh sống và Công an thành phố Quảng Ngãi mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc” - chị Trang bức xúc.

Được biết, nhà trẻ tư nhân của bà Ngô Thị Anh Đào là một nhà trẻ tự phát, hiện đang giữ 3 trẻ (trong đó hai cháu là người thân trong nhà và cháu Ngân). Hiện cơ quan công an đã tiến hành đình chỉ nhà trẻ này, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra nguyên nhân sự việc.

