Vietcombank ủng hộ 3,4 tỷ đồng giúp đồng bào Tây Bắc khắc phục khó khăn sau lũ

Ngày 14/8/2017, đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và trao kinh phí hỗ trợ nhân dân huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Cùng tham dự về phía Vietcombank có đồng chí Trần Phúc Cường - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Vietcombank.

Tổng số tiền số tiền 3,990 tỷ đồng (trong đó Công đoàn Vietcombank ủng hộ 2,4 tỷ đồng) sẽ dành hỗ trợ cho các gia đình có người chết và mất tích mỗi nạn nhân 20 triệu đồng; hỗ trợ 10 triệu đồng/nhà cho 54 gia đình bị sập nhà hoàn toàn; hỗ trợ 150 triệu đồng cho 3 điểm trường trên địa bàn huyện mua sách vở, đồ dùng học tập; hỗ trợ 3 tỷ đồng cho Trường Mầm non huyện Mù Cang Chải xây dựng và sửa chữa sau lũ.

Trải nghiệm thực tế, chia sẻ với những khó khăn của nhân dân huyện Mù Cang Chải nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung, đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc, tin tưởng với sự chung tay góp sức của các cấp bộ, ngành, trung ương và địa phương, tỉnh Yên Bái sẽ sớm khắc phục được hậu quả thiên tai. Đồng chí cho biết thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục rà soát, có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhân dân tại các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ vay vốn phát triển kinh tế nâng cao thu nhập.

Trước đó, ngày 8/8/2017, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Tại Lễ phát động, cùng với các doanh nghiệp trong Khối, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã trao 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại, hỗ trợ kịp thời, thiết thực giúp đồng bào các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Hoạt động an sinh xã hội với nội dung trọng tâm là sẻ chia với đồng bào nghèo tại nhiều địa phương khó khăn trên cả nước, đặc biệt là đồng bào những nơi phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do thiên tai, mưa lũ gây ra đã được Vietcombank thực hiện với nhiều chương trình có ý nghĩa thời gian qua như tại các vùng Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Biển đảo; chương trình đồng hành cùng Quỹ phòng chống thiên tai miền Trung; các chương trình tiếp sức, hỗ trợ học sinh nghèo vùng lũ, vùng sông nước an tâm vững bước đến trường…, tiếp tục khẳng định mục tiêu xuyên suốt trong hoạt động của Vietcombank là hướng tới một ngân hàng Xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng.

Đức Nam