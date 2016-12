Xác lập vị thế thành phố trẻ, năng động cho Đà Nẵng sau 20 năm "về" trung ương

Thành tựu nói trên của Đà Nẵng được khẳng định tại Hội thảo khoa học “Đà Nẵng – 20 năm xây dựng, phát triển và định hướng tương lai” vừa diễn ra chiều 30/12. Hội thảo nằm trong chuỗi các sự kiện trọng điểm Kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1/1/1997 - 1/1/2017).

Từ 360 lên 2000 đường phố

Thông tin từ Hội thảo cho biết, giai đoạn 1997 - 2015 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng liên tục với tốc độ tăng bình quân 10,47% năm, cao hơn so với mức bình quân của cả nước. Cơ cấu ngành kinh tế của thành phố đã có sự chuyển dịch theo hướng phát triển mạnh các ngành dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm, thuỷ sản. Du lịch phát triển nhanh từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Đặc biệt trong 5 năm trở lại đây, từ 2011- 2016, tổng lượng khách đến thành phố đạt gần 22 triệu lượt, tăng hơn 20%/năm. Thu nhập từ du lịch tăng 30,6%/năm.

Đà Nẵng xác lập vị thế thành phố trẻ, năng động, nổi trội ở dải đất miền Trung sau 20 năm trực thuộc Trung ương

Đà Nẵng đồng thời hấp dẫn đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao đạt hiệu quả, định hình được một số ngành có giá trị gia tăng, hàm lượng công nghệ cao, làm động lực phát triển kinh tế Thành phố.

Thành tựu của thành phố trẻ, năng động, nổi trội trên dải đất miền Trung nước ta này chính là công tác quy hoạch và xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng theo hướng văn minh, hiện đại. Nhiều công trình quy mô lớn được hoàn thành và đưa vào sử dụng tạo nên thay đổi về tầm vóc, quy mô và diện mạo của thành phố. Không gian đô thị mở rộng lên đến 21.300 ha, tăng gần gấp 4 lần so với năm 1997. Từ việc chỉ có 360 đường phố thì nay Đà Nẵng đã có 2000 con đường có tên đường.

Song song đó, là nhiều chính sách an sinh xã hội thiết thực, nhân văn và được lòng dân như chương trình “5 không 3 có”, và mới đây là chủ trương xây dựng thành phố 4 an: an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội.

Theo ông Võ Công trí - Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cho biết: “Những thành tựu trong năm xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong 20 năm qua là sự kết tinh của trí tuệ, công sức tâm huyết, sự trăn trở, phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ và nhân viên thành phố với mục tiêu chung vì tương lai tươi sáng, vì ấm no cuộc sống nhân dân”.

Kiên trì mục tiêu “tăng trưởng xanh”

Bàn về định hướng phát triển TP Đà Nẵng trong tương lai, ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu, đến năm 2037, tức 20 năm tới, Đà Nẵng hướng đến mục tiêu là Thành phố hạt nhân của khu vực miền Trung và Tây Nguyên với vai trò trung tâm kinh tế, giao thông, logistics, du lịch, tri thức, công nghệ cao và cách ngành công nghệp chế biến khác. Đà Nẵng đồng thời kiên trì mục tiêu xây dựng thành phố môi trường đã theo đuổi từ năm 2008. Trong đó, các vấn đề nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất được đảm bảo tuyệt đối về chất lượng và số lượng, nước thải trong sinh hoạt và sản xuất được thu gom hoàn toàn, xử lý nước thải công nghiệp đạt 100%.; ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu…

“Hướng đến năm 2037, nền kinh tế Đà Nẵng phải là nền kinh tế phát triển bền vững, đảm bảo các nội dung tăng trưởng không tác động xấu đến môi trường mà con góp phần cải thiện môi trường. Trong đó, ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đóng vai trò chủ đạo trong các ngành dịch vụ, đồng thời là trụ cột của một Thành phố trung tâm du lịch có thương hiệu quốc tế”- ông Dũng nói

Ông Nguyễn Quang, Giám đốc chương trình UN - Habitat Việt Nam cũng cho rằng trong bối cảnh thế giới đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, có thể nói hướng đi của Đà Nẵng đang bắt kịp với xu thế chung.

Các chiến lược và sáng kiến tăng trưởng xanh sẽ góp phần thay đổi thương hiệu Đà Nẵng như một thành phố đi đầu ở Việt Nam về lồng ghép tăng trưởng xanh vào định hướng phát triển chung để tăng cường khả năng cạnh tranh về kinh tế xã hội cũng như cung cấp một cuộc sống chất lượng cao. Cần nhiều nỗ lực hơn nữa từ phía chính quyền thành phố, đặc biệt cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, cộng đồng, các đối tác phát triển, tham gia vào lĩnh vực tăng trưởng xanh để giúp Đà Nẵng ngày càng tăng trưởng xanh và bền vững.

Tâm An