Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội

Năm qua, lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô Hà Nội đã triển khai các biện pháp, kế hoạch công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đạt được những chuyển biến tích cực. Phòng đã chủ động tham mưu cho Công an thành phố xây dựng và triển khai thực hiện 55 chuyên đề, trong đó có 6 kế hoạch về xử lý vi phạm đảm bảo trật tự tan toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Nhờ vậy, tình trạng ùn tắc giao thông được kiềm chế, số điểm có nguy cơ ùn tắc giảm so với năm 2015, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đồng chí lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ-Đường sắt. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Năm 2017, thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đặt trọng tâm công tác vào việc chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất triển khai các biện pháp, kế hoạch giải quyết kịp thời mọi vấn đề phức tạp liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ; tập trung, huy động lực lượng chỉ huy hướng dẫn, điều khiển giao thông trên 361 điểm phức tạp về giao thông; nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm qua hệ thống camera và 15 tổ công tác 141, mở rộng địa bàn, tập trung trấn áp tội phạm buôn lậu, hàng giả, vận chuyển pháo nổ, thực phẩm bẩn, phòng ngừa đua xe trái phép trong dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017. Phòng cũng đặt yêu cầu đối với cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt cuộc vận động của Bộ Công an về “xây dựng phong cách người Công an nhân dân: bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Nói chuyện chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, biểu dương những thành tích của lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội trong thời gian qua; khẳng định giao thông Hà Nội được thông suốt, an toàn như hiện nay có đóng góp không nhỏ của lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng và Công an thành phố Hà Nội nói chung.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng chia sẻ, vấn đề giải quyết ùn tắc giao thông, tổ chức tốt trật tự an toàn giao thông là bài toán không dễ giải quyết, ngay cả đối với nhiều quốc gia phát triển trên thế giới. Phòng, chống ùn tắc, đảm bảo thông suốt giao thông cũng là nhiệm vụ góp phần bảo đảm an ninh quốc gia. Vì vậy, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội cần tập trung xử lý nhanh, giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thủ đô, bởi nếu không thực hiện tốt công tác này sẽ gây ảnh hưởng đến khía cạnh phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ đạo, trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông thủ đổ cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đổi mới công tác xây dựng lực lượng gắn với phục vụ phát triển kinh tế, góp phần ổn định chính trị; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông đến người dân. Cùng với đó, phải tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có tri thức, vừa tinh thông nghiệp vụ; ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào công tác.

Trước mắt, Cảnh sát giao thông Hà Nội cần chủ động thực hiện hiệu quả các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tạo điều kiện thuận lợi để người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, hạnh phúc.

