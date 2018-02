Chủ tịch nước: “Tổ quốc luôn chào đón những người con trở về đất Mẹ”

Trong không khí sum họp đầm ấm nhân dịp Xuân mới, chào đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tối 7/2, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia - Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức chương trình nghệ thuật “Xuân Quê hương 2018” với chủ đề “Việt Nam Rạng ngời tương lai”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã tới dự chương trình, chia vui với kiều bào từ khắp nơi trên thế giới trở về quê hương vui Xuân, đón Tết.

Chủ tịch nước cùng phu nhân đón cộng đồng người Việt ở nước ngoài về Việt Nam đón Tết Mậu Tuất (ảnh: VNN)

Cùng dự chương trình có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phu nhân; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, lãnh đạo các tỉnh, thành phố lân cận; các vị Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Ngoại giao và Tổ chức quốc tế tại Hà Nội, đoàn ngoại giao và trên 1.000 đại biểu kiều bào trở về từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho trên 4,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập trên khắp năm châu, trở về quê nhà đón Tết Mậu Tuất 2018.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, nhìn lại năm Đinh Dậu 2017 và chuẩn bị bước vào năm Mậu Tuất 2018, mỗi người Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào về những kỷ lục mới trên mọi lĩnh vực, từ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch, thể thao... Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, những thành công chung của đất nước có sự đóng góp thiết thực của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài cả về trí tuệ, vật chất và tinh thần. Hơn 2.100 doanh nghiệp có vốn đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài đang hoạt động hiệu quả tại 52 tỉnh, thành với số vốn 2,92 tỷ USD. Nhiều hoạt động của người Việt Nam ở nước ngoài được triển khai sâu rộng, toàn diện và mang lại những chuyển biến tích cực. Đông đảo kiều bào đã hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động thường niên tổ chức trong nước như Xuân Quê hương, thăm Trường Sa, Trại hè thanh thiếu niên cùng nhiều chương trình giao lưu, về nguồn...

Những đóng góp quý báu của kiều bào cho đất nước khó có thể kể hết và đong đếm đầy đủ, nhưng có thể khẳng định rằng người Việt Nam ở nước ngoài luôn là máu thịt của dân tộc Việt Nam, luôn hướng về Tổ quốc, thực sự là cầu nối cho tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, trực tiếp tham gia thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, công cuộc xây dựng và phát triển bền vững của đất nước, vì sự phồn vinh của dân tộc, của giống nòi.

Trong không khí đầm ấm, sum vầy “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” cùng hân hoan đón chào một mùa Xuân mới đang về trên đất nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đánh trống khai hội Xuân Mậu Tuất 2018; thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tình cảm thân thiết, lời chúc mừng năm mới tới bà con kiều bào tham dự chương trình “Xuân Quê hương 2018” và tới tất cả những người con của Tổ quốc đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài.

Điểm lại những thành tựu quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, lần đầu tiên sau nhiều năm, đất nước đã hoàn thành toàn diện và vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Quốc hội đề ra. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thu ngân sách và các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tăng trưởng GDP đạt 6,81%, kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt 425 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 35,8 tỷ USD, cao nhất trong 10 năm qua... Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực đã góp phần củng cố niềm tin, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, tạo đà thuận lợi đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững.

Năm vừa qua cũng là năm đặc biệt trong lịch sử ngoại giao nước nhà. Trước hết, đó là thành công tốt đẹp của Năm APEC Việt Nam 2017 và Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25, tạo nên dấu ấn lịch sử trong tiến trình liên kết kinh tế sâu rộng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thể hiện được tầm vóc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Đất nước đã đạt được những bước tiến quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác với các nước láng giềng, các nước trong khu vực, các nước đối tác lớn, các nước bạn bè truyền thống.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp vô cùng quý báu cả về vật chất và tinh thần của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Dù còn gặp không ít khó khăn, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về quê hương, đất nước. Ngày càng có nhiều kiều bào, nhất là lớp trẻ thành đạt trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ, kinh tế - văn hóa - xã hội, được chính quyền và người dân nước sở tại đánh giá cao, góp phần làm rạng danh dân tộc Việt Nam. Nhiều bà con đã về nước tích cực tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học - công nghệ, giáo dục, đào tạo… Vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng được nâng cao, là cầu nối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước sở tại.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: “Đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, kiều bào ta ở nước ngoài là một phần máu thịt không thể tách rời. Tổ quốc luôn chào đón những người con thân yêu trở về đất Mẹ. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, chính sách về người Việt Nam ở nước ngoài; chủ trương xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để mỗi người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài chung sức, đồng lòng cùng hướng về đất nước. Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều cố gắng, kịp thời có các biện pháp hữu hiệu bảo hộ công dân, bảo vệ quyền lợi, tính mạng, tài sản của kiều bào, hỗ trợ cộng đồng trong các hoạt động giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc Việt Nam, nhất là trong việc dạy và học tiếng Việt. Dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, người Việt Nam cũng luôn giữ trong mình dòng máu con Lạc, cháu Hồng; giữ gìn tiếng Việt cũng là truyền cho con cháu sợi dây liên lạc với cội nguồn dân tộc”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn chào đón, tạo điều kiện thuận lợi để bà con về nước thăm thân, du lịch, đóng góp xây dựng quê hương, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các nước, tạo điều kiện để bà con có cuộc sống ổn định và hội nhập hơn nữa vào nước sở tại; mong muốn đồng bào ta ở nước ngoài muôn người như một, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế.

Chương trình giao lưu nghệ thuật được dàn dựng công phu, ấn tượng với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước, truyền tải không khí đón Xuân mới ấm áp, rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước với sự thể hiện của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và các nghệ sĩ Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt có sự tham gia của kiều bào tại Cộng hòa Séc, New Zealand.

Chiều cùng ngày, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức buổi gặp mặt đoàn kiều bào tiêu biểu nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, năm 2017, Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn về thu hút đầu tư của các nhà đầu tư trong nước với số vốn tăng 28%; vốn đăng ký FDI đạt 3,44 tỷ USD. Để đạt được những kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực không ngừng của các cấp chính quyền, của tất cả nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô, còn có sự đóng góp rất quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần của kiều bào ta ở các nước. Kiều hối, đầu tư của kiều bào tiếp tục là nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống của người dân Thủ đô.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, năm 2018 và các năm tiếp theo, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng một thủ đô: Hòa bình, Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại; phấn đấu là nơi hội tụ các giá trị văn hóa tinh thần tiêu biểu của người Việt Nam. “Để đạt được mục tiêu đó, Thủ đô mong muốn bà con kiều bào vẫn luôn hướng về quê hương bằng những đóng góp thiết thực, chung tay, góp sức vào sự nghiệp phát triển của Thủ đô và đất nước”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

