Quảng Ninh: Một ngày phát hiện 2 vụ vận chuyển gà và cá trê không rõ nguồn gốc.

An toàn thực phẩm

Phát hiện 2.000 con gà con không rõ nguồn gốc (ảnh CTV)

Cụ thể vào sáng nay (26/4), Tổ công tác thuộc Công an huyện Hải Hà đã phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông số 1, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra xe ô tô 99C-047.31, do lái xe Nguyễn Văn Sáng (SN 1984, trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, phát hiện trên xe có hai thùng tôn bên trong chứa 17.000 con cá trê giống có tổng trị giá gần 50 triệu đồng. Thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cá trên.

Tại Công an huyện Hải Hà, Nguyễn Văn Sáng khai nhận đã nhận 500.000 đồng tiền công của một người không quen biết để vận chuyển số cá trên.

17.000 con cá trê trôi nổi không rõ nguồn gốc bị phát hiện và tiêu hủy (ảnh CTV)

Cùng ngày Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cũng phát hiện tại khu vực xã Quảng Thành thuộc địa bàn huyện, một thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 14P7- 8705 đang vận chuyển 2.000 con gà giống. Tại cơ quan Công an, thanh niên trên khai nhận tên Nguyễn Văn Lợi (SN 1985, ở xã Hải Tiến, TP Móng Cái), số gà trên Lợi nhận vận chuyển cho Trần Bảo Hiệp (SN 1972, ở xã Quảng Thành, cùng huyện Hải Hà).

Thời điểm kiểm tra, cả hai đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gà trên.

Công an huyện Hải Hà phối hợp cùng lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt hành chính, đồng thời tổ chức tiêu hủy toàn bộ 17.000 con cá trên cùng 2.000 con gà giống trên.

An Nhiên