Việt Nam chúc mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Độc lập Vương quốc Campuchia

Người dân Campuchia tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày Độc lập. (Ảnh: Nguyễn Vũ Hùng/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Độc lập Vương quốc Campuchia (9/11/1953-9/11/2023), ngày 9/11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng Quốc vương Norodom Sihamoni và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen;

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi Thư chúc mừng tới Quốc vương Norodom Sihamoni;

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng tới Thủ tướng Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet;

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum và Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary.

Trong các Điện, Thư chúc mừng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những thắng lợi vẻ vang và thành tựu to lớn, quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Campuchia trong suốt 70 năm qua; đánh giá cao việc Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII và sớm thành lập Quốc hội và Chính phủ mới; tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Vương quốc Campuchia do Thủ tướng Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet đứng đầu, Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước hòa bình, ổn định, phát triển và phồn vinh.

Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, hữu nghị truyền thống vốn có giữa hai nước, Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng Campuchia bảo vệ, gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam-Campuchia phát triển lên tầm cao mới, ngày càng thực chất và hiệu quả, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã gửi Thư chúc mừng tới Ngài Prak Sokhonn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi Thư chúc mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Sok Chenda Sophia.