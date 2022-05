Tuyên dương những cảnh sát giao thông "4A" và bác sĩ ăn ngủ cùng Covid-19

Sáng 9/5, trong lễ chào cờ đầu tháng 5, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Những năm qua, việc học tập và làm theo gương Bác Hồ đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã xuất hiện nhiều mô hình, việc làm thiết thực của tập thể, cá nhân mang lại hiệu quả và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu và ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cùng trao tuyên dương đến các tập thể, cá nhân điển hình "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Ảnh: Huỳnh Hải).

Cảnh sát giao thông "4A"

Một trong những gương tập thể điển hình được tuyên dương là Phòng Cảnh sát đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu. Với phương châm "4A" (An toàn lực lượng - An tâm công tác - An toàn giao thông - An sinh xã hội), cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả cao, như: Chủ động rà soát, rút ngắn thời gian trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký phương tiện từ 48 giờ làm việc xuống còn 24 giờ (ưu tiên cho người trên 50 tuổi, ở vùng sâu, vùng xa, phụ nữ mang thai hoặc có con nhỏ).

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ Bạc Liêu thường xuyên tuần tra, chốt chặn kiểm tra, xử lý đúng và kịp thời nhiều vụ việc vi phạm giao thông đường bộ, góp phần làm giảm rõ nét cả 3 tiêu chí về an toàn giao thông qua từng năm. Ngoài ra, 3 năm qua, đơn vị này luôn tích cực tham gia thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Thượng tá Bùi Trung Kiên, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu, thay mặt tập thể, cá nhân bày tỏ vinh dự khi được tuyên dương (Ảnh: Huỳnh Hải).

Trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ Bạc Liêu đã làm tốt vai trò nòng cốt trong lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Trong đó, triển khai hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tại các chốt và khu vực phong tỏa, cách ly tập trung, kiểm soát người, phương tiện đi lại giữa các vùng dịch, xử phạt vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; tổ chức dẫn đường cho hơn 10.400 người dân Bạc Liêu gặp khó khăn đang lưu trú tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai... trở về địa phương an toàn.

Bác sĩ "ăn ngủ" cùng Covid-19

Một trong những cá nhân được tuyên dương là bác sĩ Chuyên khoa I Đinh Xuân Phước, Trưởng khoa Nhiễm của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, bác sĩ Phước đã tham mưu nhiều giải pháp có hiệu quả trong điều trị bệnh Covid-19, giảm thiểu được nguy cơ tử vong cũng như chuyển biến nặng, qua đó đã cứu sống nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Khi thành lập Khoa điều trị bệnh Covid-19 của bệnh viện vào tháng 11/2021 đến nay, bác sĩ Phước cùng với nhiều nhân viên y tế túc trực xuyên suốt tại khoa cả ngày lẫn đêm. Nhiều tháng liền bác sĩ Phước bám trụ không về nhà, chăm sóc và điều trị cho trên 2.400 bệnh nhân mắc Covid-19.

Trong năm 2021, bác sĩ Đinh Xuân Phước vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bác sĩ Đinh Xuân Phước nhận tuyên dương từ lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Thượng tá Bùi Trung Kiên, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (Công an tỉnh Bạc Liêu) bày tỏ rất xúc động và vinh dự khi Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ cùng nhiều tập thể, cá nhân của tỉnh được tuyên dương học tập theo gương Bác Hồ trong tháng 5 này.

"Đây là niềm tự hào và là sự cổ vũ, động viên rất lớn đối với chúng tôi, giúp chúng tôi nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong học tập, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng với niềm tin của tỉnh và cũng là tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu", Thượng tá Bùi Trung Kiên nhấn mạnh.

Thay mặt các tập thể và cá nhân nhận tuyên dương, Thượng tá Bùi Trung Kiên xin hứa tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, phát huy, nhân rộng cách làm mới sáng tạo, hiệu quả trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.