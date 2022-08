Trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho một đơn vị Tình báo công an

Ngày 4/8, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới đối với một đơn vị của lực lượng Tình báo CAND.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lịch sử chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Tình báo CAND luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, non sông cũng như phục vụ hiệu quả việc hoạch định và triển khai chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận, đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng Tình báo CAND và đã tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý cho lực lượng Tình báo CAND cũng như nhiều đơn vị, cá nhân thuộc lực lượng Tình báo CAND.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc đón nhận danh hiệu Anh hùng lần này là niềm vinh dự, tự hào vô cùng lớn lao của toàn lực lượng CAND nói chung và lực lượng Tình báo CAND nói riêng; đồng thời cũng là niềm vui chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước với cả quá trình nỗ lực, cống hiến không biết mệt mỏi của lực lượng Tình báo CAND trong 76 năm qua.

"Danh hiệu cao quý này trước hết thuộc về các thế hệ lãnh đạo, cán bộ tình báo qua các thời kỳ, những người đã luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Bất kể trong hoàn cảnh nào lực lượng Tình báo CAND cũng luôn mưu trí, sáng tạo, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, dù đó là những nhiệm vụ nặng nề, khó khăn và nguy hiểm nhất", Chủ tịch nước biểu dương.

Đồng thời, Chủ tịch nước nhấn mạnh, danh hiệu cao quý nói trên cũng là sự tôn vinh những người mẹ, người vợ đã âm thầm hy sinh, đóng vai trò hậu phương vững chắc để các cán bộ tình báo yên tâm làm nhiệm vụ. Vinh quang này cũng không thể có được nếu không có sự đùm bọc, chở che, hỗ trợ hết lòng, hết sức của đồng bào ta ở trong và ngoài nước; sự chung vai, sát cánh của đồng đội và các lực lượng khác trong CAND; sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Để tiếp nối truyền thống vẻ vang, xứng đáng với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Tình báo CAND cần quán triệt sâu sắc nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện với công tác tình báo. Lực lượng Tình báo CAND phải không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tình báo, đảm bảo kịp thời, chính xác, nâng cao hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, tuyệt đối không để đất nước rơi vào thế bị động, bất ngờ.

Lực lượng Tình báo CAND cần tăng cường công tác tình báo góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; thúc đẩy, củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác, xây dựng lòng tin với các đối tác; phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế. Đồng thời, lực lượng Tình báo CAND phải chủ động ngăn chặn, hóa giải những nguy cơ, thách thức đối với an ninh quốc gia Việt Nam...

Chủ tịch nước tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà thường xuyên, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, lực lượng Tình báo CAND sẽ ngày càng lớn mạnh, là lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy, xứng đáng với sự tin tưởng, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là "tai, mắt của Đảng như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng dạy".

Tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới tặng một đơn vị của lực lượng Tình báo CAND vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao lẵng hoa chúc mừng và tặng quà lực lượng Tình báo CAND.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tới Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Bộ Công an. (Ảnh: Nguyên Anh).

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 tập thể, 2 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng tập thể và lãnh đạo các Cục Tình báo đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.