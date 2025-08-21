TPHCM đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính phi địa giới vào tháng 10

Nội dung trên được ông Dương Văn Thơm, phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND TPHCM, thông tin trong buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 21/8.

Theo ông Thơm, từ 1/7 đến 15/8, Cổng dịch vụ công Quốc gia của thành phố đã tiếp nhận gần 267.000 hồ sơ trực tiếp, hơn 370.000 hồ sơ trực tuyến và trả kết quả gần 474.000 hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

Ông Dương Văn Thơm, phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM, thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trong 45 ngày vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Cổng dịch vụ công Quốc gia cấp xã đã tiếp nhận gần 197.000 hồ sơ trực tiếp và hơn 253.000 hồ sơ trực tuyến; trên 338.000 hồ sơ đã được xử lý, trả kết quả.

Ông Thơm cho biết, việc đưa Cổng dịch vụ công Quốc gia vào vận hành đã trở thành kênh tiếp nhận hồ sơ duy nhất, giúp giảm đầu mối, thuận tiện cho người dân. Tuy nhiên, phần mềm đất đai, hộ tịch chưa kết nối thông suốt với hệ thống, gây khó khăn trong tra cứu. Ngoài ra, nhiều thủ tục doanh nghiệp vẫn thực hiện qua Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính, chưa đồng bộ với hệ thống thành phố, khiến dữ liệu trên Cổng dịch vụ công Quốc gia chưa đầy đủ, gây khó khăn cho việc theo dõi, giám sát.

UBND TPHCM đã giao Trung tâm chuyển đổi số phối hợp các sở, ngành làm việc với cơ quan Trung ương để sớm khắc phục. Song song đó, thành phố triển khai mô hình “một điểm đến, đa dịch vụ” với 38 tổ địa bàn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; củng cố hoạt động của 2 trung tâm khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu; tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính tại 168 trung tâm cấp xã.

Từ 1/8, mô hình này chính thức áp dụng, và trong tháng 10, thành phố đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn phi địa giới trong phạm vi TPHCM.

Sở Khoa học - Công nghệ được giao rà soát, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đến tháng 10 đạt 100% thủ tục đủ điều kiện thực hiện trực tuyến toàn trình, 100% thủ tục doanh nghiệp thực hiện trực tuyến, cắt giảm 30% thời gian giải quyết.

Sở Tài chính sẽ tham mưu HĐND ban hành nghị quyết thu lệ phí 0 đồng đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền thành phố.

Ngoài ra, các trung tâm hành chính công sẽ bổ sung nhiều dịch vụ hỗ trợ như thuế, bảo hiểm xã hội, bưu chính công ích, luật sư, dịch thuật, soạn thảo hồ sơ; bố trí tình nguyện viên hướng dẫn người dân. Thành phố cũng đầu tư robot thông minh, kios nhận hồ sơ tự động để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.