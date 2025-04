Tổng Bí thư Tô Lâm và Nhà vua Bỉ bàn về định hướng hợp tác

Chiều 1/4, tại buổi tiếp Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm cấp nguyên thủ quốc gia đầu tiên giữa hai nước, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.

Tổng Bí thư tin tưởng chuyến thăm của Nhà vua Philippe sẽ tạo động lực mới, đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Nhà vua Bỉ Philippe (Ảnh: Tuấn Bảo).

Theo Tổng Bí thư, hai nước cần tiếp tục làm sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, nông nghiệp bền vững, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân...

Hai bên cũng cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là chia sẻ mô hình phát triển doanh nghiệp từ môi trường đại học của Bỉ, góp phần giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045.

Nhà vua Philippe nhất trí hai nước cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, môi trường...

Ông cũng đồng ý với đề xuất của Tổng Bí thư về tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc ở các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, đặc biệt là tuabin điện gió, hydrogen xanh, y tế, môi trường, trong đó có khắc phục hậu quả chất độc da cam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí Việt Nam và Bỉ cần phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực để thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, pháp quyền, phát huy trách nhiệm quốc tế để giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Nhà vua Bỉ Philippe.

Thủ tướng đề nghị hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thực chất trong các lĩnh vực mà Bỉ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, hạ tầng chiến lược, đào tạo nguồn nhân lực....

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Bỉ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và thúc đẩy EC sớm gỡ "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Nhà vua Bỉ Philippe (Ảnh: Tuấn Bảo).

Hai bên thống nhất việc tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc ở các cấp và trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội; đẩy mạnh các hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành hai nước; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có...

Về Biển Đông, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trong khu vực; giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Tại hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Nhà vua Philippe hoan nghênh việc ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Bỉ, đồng thời nhất trí tích cực triển khai thỏa thuận này trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với Nhà vua Bỉ Philippe (Ảnh: Tuấn Bảo).

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Bỉ cũng như hợp tác giữa Nghị viện hai nước, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt giữa các ủy ban và nhóm nghị sĩ hữu nghị song phương thuộc Quốc hội hai nước.

Nhà vua Philippe khẳng định Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) có lợi cho cả hai nước và phía Bỉ sắp hoàn tất quá trình phê chuẩn hiệp định này.

Bên cạnh đó, Nhà vua Bỉ ghi nhận đề xuất của các lãnh đạo Việt Nam về việc thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU với xuất khẩu hải sản của Việt Nam. Ông cho biết nước này sẽ tính đến nỗ lực của Việt Nam trong việc triển khai các khuyến nghị của EC và phát triển nghề cá bền vững.