Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An nhân dịp sang dự Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Campuchia (24/6/1967-24/6/2022) và thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN.



Ngày 24/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam sang thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).

Bà Men Sam An bày tỏ vui mừng sang thăm và dự Lễ kỷ niệm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết. Bà Men Sam An chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam nhất định tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa.

Bà Men Sam An trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen và các nhà lãnh đạo Campuchia tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thông báo về tình hình Campuchia gần đây, trong đó có cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường khóa V, những kết quả tích cực về phát triển kinh tế-xã hội, kiểm soát dịch bệnh dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Đảng CPP, Chính phủ Campuchia do Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen đứng đầu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Đảng, nhân dân Campuchia đã luôn sát cánh, ủng hộ trong các giai đoạn cách mạng của Việt Nam.

Bà Men Sam An nhấn mạnh trong 55 năm qua, Đảng và nhân dân hai nước luôn kề vai, sát cánh bên nhau và cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Những thực tế đó và những hoạt động kỷ niệm đầy ý nghĩa đã và đang diễn ra giữa hai nước cho thấy tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc.

Bà Men Sam An bày tỏ vui mừng về sự phát triển mọi mặt của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Campuchia - Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng bà Men Sam An sang thăm và dự Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, mang đến tình cảm đồng chí, anh em thắm thiết. Tổng Bí thư đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, đặc biệt là kỷ niệm 55 năm ngày hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu trang sử mới trong quan hệ hai nước và vừa qua hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 45 năm "Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng" của Thủ tướng Hun Sen.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực mà Campuchia đã đạt được, chúc mừng 71 năm Ngày thành lập Đảng CPP, thành công của cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường khóa V tại Campuchia; bày tỏ tin tưởng Đảng CPP và nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng về mối quan hệ Việt Nam -Campuchia không ngừng được củng cố, phát triển và cảm ơn Đảng, nhân dân Campuchia đã luôn sát cánh, ủng hộ trong các giai đoạn cách mạng của Việt Nam. Tổng Bí thư nhấn mạnh ý nghĩa của tình đoàn kết, sự giúp đỡ lẫn nhau chí tình, chí nghĩa giữa đảng, nhân dân ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia như đã được một lần nữa khẳng định mạnh mẽ tại Cuộc gặp giữa ba Đồng chí đứng đầu ba Đảng của Việt Nam, Campuchia và Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị ba đảng, ba nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác theo các định hướng mà lãnh đạo ba đảng, ba nước đã đề ra tại Cuộc gặp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng CPP, Thủ tướng Hun Sen và các nhà Lãnh đạo Campuchia