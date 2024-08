Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9

Đến dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, các địa phương lân cận và các tổ chức chính trị xã hội cùng đại diện lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu chiến binh, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, văn nghệ sỹ, doanh nhân, vận động viên, thanh niên, sinh viên, học sinh tiêu biểu trong cả nước.

Về phía đại biểu quốc tế có Ngài Saadi Salama, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng đoàn Ngoại giao; các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đón các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế đến dự (Ảnh: TTXVN).

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, long trọng tuyên bố với thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Suốt 79 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đi theo tiếng gọi của Người, vang vọng Lời thề độc lập, với tư tưởng bất hủ "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", toàn thể dân tộc Việt Nam đã đoàn kết đồng lòng, muôn người như một, cùng với đoàn kết quốc tế trong sáng, đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện thành công công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, từ một vùng đất chưa có tên trên bản đồ thế giới, từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã vươn lên trở thành biểu tượng hòa bình, ổn định, hiếu khách, điểm đến của các nhà đầu tư và du khách quốc tế.

Từ một nền kinh tế lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên lọt vào top 40 nền kinh tế hàng đầu, có quy mô thương mại trong top 20 quốc gia trên thế giới, mắt xích quan trọng trong 16 Hiệp định thương mại tự do (FTA) gắn kết với 60 nền kinh tế chủ chốt ở khu vực và toàn cầu.

Từ một đất nước bị bao vây cô lập, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia trên thế giới, có quan hệ Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện với 30 nước, trong đó có tất cả các thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, các nước lớn và là thành viên tích cực của trên 70 tổ chức khu vực và quốc tế.

Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, Việt Nam được Liên Hợp Quốc và bạn bè quốc tế xem như một câu chuyện thành công, một điểm sáng về xóa đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định có được những thành tựu vĩ đại sau 79 năm thành lập nước, là do tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng mãnh liệt về độc lập, tự do, hạnh phúc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đồng thời, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam - một Đảng luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu, luôn trung thành tuyệt đối và vô hạn với lợi ích của dân tộc, của nhân dân, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh "ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác", đã chèo lái con thuyền cách mạng, đưa đất nước Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh, lập nên nhiều kỳ tích.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đang ra sức phấn đấu bứt tốc, sớm về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hướng đến kỷ niệm 80 năm giành độc lập, 50 năm thống nhất đất nước, quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được sống trong môi trường an ninh, an toàn, an tâm, không ai bị bỏ lại phía sau, qua đó thực hiện đúng ước nguyện trong di chúc của Bác Hồ đó là "Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Trong bối cảnh tình hình thế giới có những cơ hội, song cũng xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức, song Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy tinh thần "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc", lấy đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế trong sáng làm động lực, huy động mạnh mẽ sức dân, gắn kết chặt chẽ ý đảng với lòng dân làm nền tảng, nhất định Việt Nam sẽ tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, không ngừng phấn đấu, đóng góp nhiều hơn nữa duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới với vai trò cầu nối, thúc đẩy của các nhà ngoại giao, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời tin tưởng chắc chắn rằng, cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua mọi thách thức, tận dụng cơ hội chung tay xây dựng một thế giới phát triển hòa bình và bền vững, định hình một trật tự chính trị và kinh tế quốc tế công bằng, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Thay mặt các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama, Trưởng đoàn Ngoại giao đã gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân sự kiện trọng đại của dân tộc Việt Nam.

Đại sứ cho rằng thời khắc thiêng liêng trên Quảng trường Ba Đình cách đây 79 năm mãi mãi là mốc son chói lọi, đánh dấu sự ra đời của một nước Việt Nam độc lập sau nhiều cuộc trường chinh vô cùng gian khổ, hiện thực hóa lý tưởng, khát vọng của người dân Việt Nam về độc lập, tự do và hạnh phúc như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh vang trên quảng trường Ba Đình mùa thu năm 1945.

Sự kiện hào hùng đó không chỉ được khắc ghi trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam mà còn là sự cổ vũ lớn lao cho các dân tộc đang đấu tranh để giải phóng đất nước, cho công lý và chính nghĩa trên toàn thế giới.

Đại sứ xúc động bày tỏ rằng, năm nay, lễ kỷ niệm Quốc khánh thêm phần lắng đọng khi những mất mát to lớn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa qua đi; nhấn mạnh hình ảnh về một nhà lãnh đạo liêm chính, khiêm tốn, giản dị, gần gũi, trí tuệ và đầy quyết đoán sẽ còn mãi.

Người dân Việt Nam và nhiều bạn bè quốc tế sẽ luôn nhớ đến ông như một tấm gương mẫu mực, đại diện cho khát vọng của người dân Việt Nam về một đất nước hùng mạnh, công bằng, nhân ái và minh bạch.

Bày tỏ ấn tượng về những kết quả tích cực mà Việt Nam đạt được thời gian qua, Đại sứ Salama nêu rõ, trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động phức tạp, chiến tranh, xung đột và cạnh tranh chiến lược gây ra những bất ổn khó lường, ngoại giao "cây tre", một biểu tượng của sự mềm dẻo, kiên cường, linh hoạt nhưng nhất quán đã được Việt Nam thực hiện toàn diện, hiệu quả.

Việt Nam tiếp tục khẳng định bản sắc và vị thế trên trường quốc tế, mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ với bạn bè khắp thế giới.

Đại sứ khẳng định, với một lập trường trước sau như một trong giải quyết các vấn đề quốc tế trên tinh thần thượng tôn pháp luật, nhân văn, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau đã giúp Việt Nam có tiếng nói ngày càng quan trọng trên các diễn đàn khu vực và toàn cầu.

Đây là kết quả của đường lối đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt của Việt Nam, là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh, văn hóa và truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Bày tỏ sự cảm kích về sự hỗ trợ của Nhà nước và các cơ quan hữu quan của Việt Nam, đặc biệt là Bộ Ngoại giao, Đại sứ Salama khẳng định cam kết và quyết tâm trong việc tiếp tục các nỗ lực nhằm thúc đẩy và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các quốc gia, các tổ chức quốc tế thông qua hợp tác hòa bình và cùng có lợi vì một thế giới hòa bình, tự do, bình đẳng, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với nhiều tiết mục đặc sắc do dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, cùng các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế biểu diễn, trong đó có nhiều bài hát, tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và thế giới, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam.