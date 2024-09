Thượng tá Trần Văn Hùng được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng An ninh điều tra

Chiều 6/9, Cục An ninh điều tra Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, bổ nhiệm Thượng tá Trần Văn Hùng, Trưởng phòng Điều tra các tội phạm khác giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra.

Thiếu tướng Hoàng Văn Hà trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng An ninh điều tra cho Thượng tá Trần Văn Hùng (Ảnh: X.M.).

Sau khi thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định cho Thượng tá Hùng, Thiếu tướng Hoàng Văn Hà, Cục trưởng Cục An ninh điều tra, đánh giá tân Cục phó là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được tôi luyện, trưởng thành từ thực tiễn công tác, chiến đấu và đã kinh qua nhiều vị trí công tác.

Thiếu tướng Hoàng Văn Hà mong tân Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra sẽ đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Cục An ninh điều tra lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Trần Văn Hùng hứa sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, phát huy những kết quả và thành tích đạt được, khắc phục hạn chế, vượt qua khó khăn, thách thức; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.