Thủ tướng yêu cầu TPHCM ưu tiên xét nghiệm cho người trên 50 tuổi

Dân trí Chiều tối 25/8, chủ trì cuộc họp công bố Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng họp chỉ đạo hoạt động chống dịch ngay sau đó.

Thủ tướng chủ trì họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ngay sau khi công bố quyết định kiện toàn (Ảnh: VGP).

Thủ tướng thường xuyên điện đàm, tìm kiếm vắc xin

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng với người dân góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Thủ tướng nhấn mạnh, các địa phương khi triển khai giãn cách xã hội phải tranh thủ khoảng thời gian vàng này để thực hiện nghiêm, thực chất các quy định, kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất, không để dịch bệnh lây lan, không để chặt ngoài lỏng trong.

Nhấn mạnh đây là yếu tố quyết định để hạn chế tối đa lây nhiễm dịch bệnh, Thủ tướng chỉ rõ, muốn làm được điều này phải bảo đảm an sinh xã hội tốt cho mọi người dân theo các Công điện của Thủ tướng, bảo đảm người dân không "thiếu ăn, thiếu mặc"; bảo đảm mọi người dân được tiếp cận y tế mọi lúc mọi nơi một cách nhanh nhất.

Thủ tướng cho biết, vừa qua các lực lượng đã tăng cường bổ sung thêm khoảng 400 trạm y tế và nhân lực, vật lực, trang thiết bị y tế ở các xã phường thị trấn. Người dân được tiếp cận sớm, nhanh, chăm sóc và phân loại để điều trị ngay tại xã phường, góp phần giảm tải tuyến trên. Điều này chính là chúng ta lấy xã phường làm pháo đài chống dịch.

Lưu ý tiếp theo của lãnh đạo Chính phủ với các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia là phải bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, an dân... Thực hiện chính sách an sinh, cần đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và cách tổ chức tương đối cụ thể, sát tình hình.

"Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện rất tích cực chính sách ngoại giao vắc xin. Thủ tướng thường xuyên điện đàm với các tổ chức, đối tác về việc hỗ trợ vắc xin cho Việt Nam chống dịch. Vừa qua, các cơ quan cũng đã ký được các hợp đồng lớn cung ứng vắc xin" - Thủ tướng nói.

Ban chỉ đạo quốc gia tăng cường giám sát việc xét nghiệm, điều trị

Ban chỉ đạo quốc gia sau khi kiện toàn có Thủ tướng làm Trưởng ban, 3 Phó Thủ tướng, 1 Phó Chủ tịch Quốc hội là các Phó Trưởng ban.

Liên quan vấn đề xét nghiệm, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thần tốc xét nghiệm trên diện rộng. Đây là then chốt để phát hiện sớm, cách ly nhanh, phân loại kịp thời và điều trị phù hợp, hiệu quả người nhiễm Covid-19.

Với TPHCM, lãnh đạo Chính phủ nhắc nhở, xét nghiệm toàn thành phố nhưng phải đảm bảo khoa học, an toàn, hiệu quả, xét nghiệm cho các đối tượng ưu tiên trước, như người trên 50 tuổi.

Ông giao Ban Chỉ đạo quốc gia tăng cường kiểm tra giám sát công tác này.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để bảo đảm an dân, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất mà chăm lo, tăng cường đời sống tinh thần cho nhân dân bằng nhiều biện pháp như: báo chí, văn học nghệ thuật, văn hóa lịch sử, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường.

Thủ tướng nhấn mạnh, chống dịch theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, cả hệ thống chính trị vào cuộc và có sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân. Người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch.

"Sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịch. Đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân" - Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu, tập trung ưu tiên số 1 cho phòng, chống dịch nhưng không quên các nhiệm vụ khác như bảo đảm chủ quyền an ninh quốc gia, xây dựng Đảng, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc "an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn". Quan điểm của Đảng, Nhà nước là bảo đảm an toàn cho cả công dân nước ngoài tại Việt Nam, không có sự phân biệt người trong nước và nước ngoài, mọi người được đối xử bình đẳng theo pháp luật.

Thủ tướng chỉ rõ, trong chống dịch, việc phối hợp các lực lượng phải nhịp nhàng, hiệu quả; các bộ ngành, lực lượng tăng cường ở trung ương, không làm thay chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của địa phương mà chỉ hỗ trợ những gì địa phương không làm được, đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra công tác chống dịch.

Trên tinh thần tất cả vì nước quên thân, vì dân phục vụ, Thủ tướng tin tưởng với những nỗ lực, trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước nhân dân, Chính phủ sẽ kiềm chế, ngăn chặn và đẩy lùi được dịch bệnh.

Thái Anh