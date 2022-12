Thủ tướng yêu cầu Bình Dương ưu tiên gỡ khó cho doanh nghiệp

Thủ tướng phát biểu kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đây là lần thứ 2 trong năm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh.

Trước đó, trong buổi sáng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát, nghe báo cáo về một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm có tính liên vùng trên địa bàn, gồm tuyến đường cao tốc TPHCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành; tuyến đường sắt Bàu Bàng-Thị Vải, Cái Mép; quy hoạch tuyến Metro Suối Tiên-Thành phố Mới Bình Dương-Bàu Bàng; tuyến Vành đai 3 TPHCM, vành đai 4 TPHCM, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cũng tới khảo sát dự án xây dựng mở rộng Nhà máy của Công ty TNHH PaiHong tại Khu công nghiệp Bàu Bàng; kiểm tra, khảo sát dự án Bệnh viện Đa Khoa Bình Dương mới tại TP. Thủ Dầu Một hiện đang chậm tiến độ.

Gần đây, Chính phủ đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ. Sau đó, Thủ tướng đã làm việc với TPHCM và lần này tiếp tục làm việc với Bình Dương để triển khai cụ thể hơn Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ, thúc đẩy các dự án hạ tầng trọng điểm liên vùng.

Đạt và vượt 30/34 chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song nhờ nỗ lực, phấn đấu, tỉnh Bình Dương vẫn đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, đặc biệt kinh tế có mức tăng trưởng khá cao. Dự kiến cả năm 2022, tỉnh đạt và vượt 30/34 chỉ tiêu kế hoạch.

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 8,29%, GRDP bình quân đầu người đạt 170 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ chiếm đến 90%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,9%. Thu ngân sách ước đạt gần 62.000 tỷ đồng, vượt 3% dự toán, đảm bảo các nhiệm vụ chi và điều tiết về ngân sách Trung ương. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 61,5 tỷ USD, xuất siêu 10 tỷ USD. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có bước phát triển. An sinh xã hội được quan tâm. Đối ngoại tiếp tục đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về giải ngân vốn đầu tư công, năm 2022 tỉnh Bình Dương được giao chi hơn 8.929 tỷ đồng, đến nay, tỉnh đã phân bổ chi tiết 100% cho các dự án theo quy định, song giải ngân mới đạt 48,20% kế hoạch, đứng thứ 15/63 địa phương xếp theo thứ tự từ thấp đến cao...

Tỉnh Bình Dương kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan một số nội dung về cơ chế và vốn liên quan các dự án: đường Vành đai 4 TPHCM; đường cao tốc TPHCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành; đường sắt Bàu Bàng-Thị Vải-Cái Mép; điều chỉnh vị trí quy hoạch ga An Bình và ga Dĩ An.

Bình Dương cũng đề xuất cho phép tỉnh huy động nguồn lực triển khai một số dự án khác trên địa bàn tỉnh; áp dụng mức trần dư nợ vay của ngân sách địa phương như TPHCM và Hà Nội để tiến hành các thủ tục phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; tạm ứng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư các dự án giao thông trọng điểm; cho phép tỉnh điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thủ Dầu Một...

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương phát biểu đánh giá những kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Bình Dương; làm rõ tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; góp ý các giải pháp để Bình Dương phát triển nhanh, bền vững; đồng thời phát biểu giải đáp các đề xuất, kiến nghị của tỉnh...

Lãnh đạo các bộ, ngành cho rằng, Bình Dương cần tiếp tục phát triển theo hướng trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Trong quá trình đó, Bình Dương cần tăng cường quản lý xây dựng đô thị; quản lý, sử dụng đất đai; đảm bảo môi trường; an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, nhất là nơi tập trung nhiều công nhân; cùng với phát triển hạ tầng chiến lược, cần quan tâm đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển của tỉnh...

Bài toán phát triển nhanh, hài hòa, bao trùm, toàn diện, bền vững

Cơ bản tán thành với các ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến xác đáng để ban hành thông báo kết luận cuộc làm việc. Thủ tướng ghi nhận và biểu dương các thành tựu, kết quả của tỉnh trong năm 2022, đánh giá cao Bình Dương đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động đi lên trong thời gian qua và cần tiếp tục phát huy tinh thần này trong thời gian tới.

Tỉnh có nhiều tiềm năng khác biệt, lợi thế so sánh và cơ hội nổi trội, có đầy đủ yếu tố phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ, trở thành động lực tăng trưởng quan trọng cho Vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Bình Dương luôn là tỉnh năng động, có kinh tế và công nghiệp phát triển, được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa chọn gắn bó để phát triển. Giai đoạn gần đây Bình Dương luôn nằm trong nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ.

Thủ tướng nhấn mạnh tình hình thời gian tới còn khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, nhiều yếu tố bất ngờ, khó dự báo. Do đó, phải luôn bám sát, nắm chắc tình hình và hết sức linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành.

"Bình Dương phải phát triển nhanh, hài hòa, bao trùm, toàn diện, bền vững, không để ai ở lại phía sau; góp phần phát triển vùng Đông Nam Bộ, cùng cả nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân", Người đứng đầu Chính phủ phát biểu.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh bám sát, nắm chắc tình hình để tập trung, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, dứt khoát không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, cũng không hoang mang, lo sợ trước tình hình, mà phải giữ vững bản lĩnh, kiên định, kiên trì trong những vấn đề nguyên tắc nhưng chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp tình hình, nhất là trước các vấn đề phát sinh.

Phát huy tối đa nội lực, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa nội lực và ngoại lực, giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với cá thể hóa trách nhiệm, phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kết luận cuộc làm việc lần trước của Thủ tướng với tỉnh.

Trong lúc này, phải ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu tỉnh bám sát, nắm chắc tình hình để tập trung, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng để hỗ trợ doanh nghiệp.

Nhấn mạnh trong lúc này, phải ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, "doanh nghiệp phát triển thì tỉnh mới phát triển được", Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát, trao đổi, làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp có liên quan tới bất động sản, phát hành trái phiếu, khó khăn tiếp cận vốn… để cùng các doanh nghiệp đánh giá tình hình, phân loại và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tái cơ cấu lại doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát, trao đổi, làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp có liên quan tới bất động sản, phát hành trái phiếu, khó khăn tiếp cận vốn…- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng lưu ý, kinh tế thị trường phải tuân thủ quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu nhưng có sự can thiệp của Nhà nước khi cần thiết, lúc tình hình không bình thường, đó là định hướng xã hội chủ nghĩa.

"Phải xem công việc của doanh nghiệp như việc của mình, xem khó khăn của họ như việc của mình, xem thành công của họ như thành quả của chính mình. Càng trong khó khăn càng phải phối hợp chặt chẽ, mỗi người, mỗi bên cùng cố gắng, chia sẻ, thậm chí hy sinh trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân", Thủ tướng nói. Người đứng đầu Chính phủ lấy ví dụ, doanh nghiệp phải giảm chi phí đầu vào, Nhà nước phải cải cách thủ tục hành chính, người dân cũng phải chia sẻ, các ngân hàng phải tham gia để cùng giải quyết khó khăn, vượt qua thách thức.

Tỉnh cần khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị y tế, tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ; thúc đẩy công tác tiêm chủng vaccine, phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng đề nghị Bình Dương quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, quy hoạch phải đi trước một bước với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược. Hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch trong tháng 6/2023 theo hướng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm.

Thủ tướng lưu ý những vị trí "đất vàng" phải quy hoạch dành cho sản xuất, kinh doanh để tạo công ăn việc làm, từ đó thu hút người đến làm, người đến ở, phát triển đồng bộ các loại hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục…, như vậy mới có thể phát triển bền vững các dự án đô thị, bất động sản…

Thủ tướng cũng yêu cầu Bình Dương coi trọng phát triển nguồn nhân lực, đầu tư cho văn hóa, giáo dục, xã hội, môi trường, không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, mặc dù đây cũng là sức ép lớn với tỉnh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Với vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng tốt, chủ trương, chính sách phù hợp, tỉnh cần tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài trên tinh thần "cùng thắng", hợp tác bền vững.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bình Dương coi trọng phát triển nguồn nhân lực, đầu tư cho văn hóa, giáo dục, xã hội, môi trường, không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, mặc dù đây cũng là sức ép lớn với tỉnh.

Cùng với đó, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chính phủ đã ban hành 13 Nghị quyết về đầu tư công

Về giải ngân đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu tỉnh phân tích kỹ hơn các nguyên nhân khiến giải ngân đầu tư công của Bình Dương vẫn chậm, đặc biệt là do khâu chuẩn bị đầu tư không tốt. "Hôm nay kiểm tra dự án Bệnh viện đa khoa Bình Dương và hôm trước kiểm tra các dự án Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai ở Hà Nam thì thấy một nguyên nhân chung là chuẩn bị đầu tư không tốt", Thủ tướng cho biết. Mặt khác, nếu đầu tư dàn trải sẽ dẫn tới kéo dài dự án, đội vốn, gây lãng phí, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (hệ số ICOR) thấp…

Vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn chính ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng chưa chặt chẽ, hiệu quả nhất là đối với các dự án trên địa bàn giáp ranh các tỉnh, thành phố. Một số vấn đề khác cần quan tâm là việc di dời các công trình điện, năng lực của các trung tâm phát triển quỹ đất còn hạn chế so với yêu cầu…

Thủ tướng cho biết Chính phủ đã ban hành 13 Nghị quyết, trong đó có 3 Nghị quyết chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, cùng 5 Công điện, 1 Chỉ thị và nhiều văn bản của lãnh đạo Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, ngay sau cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh) đã ở lại trao đổi với Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh về triển khai các tuyến đường giao thông trọng điểm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Bình Dương triển khai nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo nêu trên, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từng dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, huy động cả hệ thống chính trị cho công tác này, làm tốt công tác phối hợp với các địa phương khác… tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; phân công cụ thể từng đồng chí chỉ đạo kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể để có biện pháp xử lý ngay các vướng mắc; thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể theo thẩm quyền, gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh mở chiến dịch thúc đẩy giải ngân đầu tư công tới ngày 31/01/2023, "kiên quyết không để tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải ngân được hoặc giải ngân không hết vốn được giao, trong khi nhiều dự án có khả năng giải ngân tốt nhưng không bố trí đủ vốn".

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh đẩy mạnh triển khai các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; phối hợp triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; tổ chức tổng kết năm 2022, xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ năm 2023…

Về các đề xuất, kiến nghị của Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng tình với ý kiến của các bộ, ngành. Cho ý kiến đối với từng kiến nghị cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bình Dương để giải quyết, trên cơ sở đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình chung và đặt trong mối quan hệ với cả vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Thủ tướng nêu rõ, phải chung tay để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách, khơi thông mọi nguồn lực cho sự phát triển, "không vướng mắc nào là không thể xử lý với tinh thần làm việc thực chất, hiệu quả, nói đi đôi với làm, cầu thị lắng nghe, không ngần ngại, câu nệ gì cả, miễn là mang lại lợi ích cho đất nước, cho nhân dân".

Thủ tướng yêu cầu xác định rõ vấn đề gì, ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai để xử lý. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của bộ, ngành nào thì bộ, ngành đó xử lý; những vấn đề thuộc nhiều bộ, ngành, địa phương thì phải phối hợp xử lý; những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp trình Chính phủ và cấp có thẩm quyền để xử lý.

Riêng với tuyến đường vành đai 4 đoạn qua Bình Dương, Thủ tướng đề nghị tỉnh nghiên cứu, học tập của các địa phương khác như Quảng Ninh, theo đó tỉnh đầu tư một phần, nhà đầu tư PPP đầu tư phần còn lại nhưng khai thác cả đoạn trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.