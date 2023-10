Thủ tướng: Xây dựng người Hà Nội tiêu biểu cho văn hóa, phẩm giá người Việt

Sáng 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng, dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2023 và phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hơn 75 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, thi đua yêu nước ngày càng phát triển, trở thành phong trào rộng khắp, đạt được những kết quả to lớn, rất đáng trân trọng.

Đây là một động lực quan trọng để cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thi đua yêu nước dần trở thành truyền thống quý báu, một nét văn hóa đặc sắc, một di sản của dân tộc ta.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị sáng 9/10 ( Ảnh: Nhật Bắc)

Nhấn mạnh Hà Nội là thủ đô, là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, Thủ tướng cho biết trong bất cứ hoàn cảnh nào, Hà Nội luôn là địa phương đi đầu trong các phong trào thi đua, yêu nước của cả nước.

Theo Thủ tướng, những cá nhân được tôn vinh dù ở lĩnh vực nào, trên cương vị công tác gì, bằng những việc làm cụ thể thiết thực thường ngày đã thể hiện tinh thần kính yêu Bác Hồ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm đóng góp cho địa phương, đơn vị, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thành tích của các điển hình tiên tiến được biểu dương có sức thuyết phục và sự lan tỏa mạnh mẽ, thực sự là tấm gương sáng, sống động, góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi con người, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và xây dựng nền văn hóa và con người Thủ đô Anh hùng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết nhiều năm qua, Hà Nội trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" (Ảnh: Nhật Bắc).

Về nhiệm vụ thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ lưu ý Hà Nội phải tập trung thi đua hoàn thành việc xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); khẩn trương hoàn thành lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065.

Trên cơ sở đó, thành phố cần tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược về phát triển không gian, đẩy mạnh thực hiện các công trình, dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm.

Cùng với đó, Hà Nội phải giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm; tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng và các đại biểu tại triển lãm sách, ảnh "Hà Nội Ngàn hoa dâng Bác" (Ảnh: Nhật Bắc).

Thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nội tiếp tục tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của thủ đô, bảo đảm thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đồng thời, hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền thủ đô theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liên thông, phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển quản lý thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.

Đáng lưu ý, Hà Nội cần xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là nhân tố có ý nghĩa quyết định.

Hà Nội phấn đấu hoàn thành và vượt mức các mục tiêu

Nhấn mạnh những cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt", "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2023 được tuyên dương tại hội nghị thực sự là những bông hoa đẹp, được mọi người yêu mến, quý trọng và noi theo, Thủ tướng tin tưởng sau hội nghị này, các cá nhân ngày càng có nhiều thành tích, lan tỏa rộng rãi.

Điều này góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội vươn lên mạnh mẽ lập nhiều thành tích xuất sắc, làm cho vườn hoa "người tốt, việc tốt" của thủ đô ngày càng phát triển rực rỡ.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Hà Nội đã biểu dương, vinh danh các gương "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu và "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2023. Thủ tướng cũng đã tham quan triển lãm "Hà Nội - Ngàn hoa dâng Bác" được tổ chức nhân dịp hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh thay mặt lãnh đạo Thành phố phát động phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" năm 2024 và phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Hà Nội phấn đấu hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; từng bước xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" và Nghĩa tình.