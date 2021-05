Thủ tướng thị sát công tác phòng chống dịch tuyến biên giới An Giang

Dân trí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, dịch bệnh ở Campuchia đang rất phức tạp, nhập cảnh trái phép tăng lên, nên lực lượng biên phòng cần siết chặt tuyến biên giới.

Ngày 9/5, đoàn công tác do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đi khảo sát tuyến biên giới và làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang để nắm tình hình phòng chống dịch Covid-19.

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Thượng Lễ - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, An Giang là tỉnh có đường biên giới dài gần 100km với Campuchia, 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia và nhiều đường mòn, lối mở.

Chiều 9/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang về công tác phòng, chống Covid-19 trên tuyến biên giới An Giang. (Ảnh: Quốc Chính)

Hiện nay, toàn tỉnh An Giang duy trì 200 tổ chốt chặn, khoảng 1.500 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ kiểm soát cố định và kiểm soát lưu động trên biên giới, nhằm ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết, tỉnh này đã thực hiện nhiều phương án, giải pháp siết chặt biên giới; tổ chức 50 cơ sở cách ly tập trung khả năng tiếp nhận 4.423 người; tổ chức 16 cơ sở điều trị Covid-19, có khả năng thu dung điều trị 180 người bệnh. Tỉnh An Giang cũng đã đầu tư hệ thống xét nghiệm Real time PCR tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương Đảng bộ, chính quyền tỉnh An Giang và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang đã kiểm soát tốt tình hình biên giới, cùng với cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh tình hình dịch bệnh ở Campuchia hết sức phức tạp, nhập cảnh trái phép tăng lên, nên biên phòng cần siết chặt biên giới hơn nữa. Theo Thủ tướng, điểm yếu nhất ở An Giang là Long Bình, có thể xảy ra dịch bệnh bất cứ lúc nào.

Để phòng chống dịch hiệu quả hơn, Thủ tướng yêu cầu tỉnh An Giang tăng cường lực lượng ở tuyến biên giới; phối hợp tốt với nước bạn Campuchia phòng chống dịch.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, tỉnh An Giang cần xây dựng các kịch bản, phương án phòng chống dịch; đặc biệt triển khai nhanh hoàn chỉnh bệnh viện dã chiến tại huyện Châu Thành và trên tuyến biên giới.

Tỉnh An Giang cần tăng cường tuần tra bảo vệ biên giới, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu, đường mòn, kênh rạch trên biên giới; chống dịch như chống giặc; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Huy động cấp ủy chính quyền, cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc phòng chống dịch. Thủ tướng giao Bộ Y tế khẩn trương hỗ trợ cho An Giang thiết bị xét nghiệm nhanh để kịp thời sàng lọc, phát hiện sớm đối tượng nguy cơ.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, đường biên giới An Giang giáp với nước bạn Campuchia chạy dài gần 100km (Ảnh: Quốc Chính).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đi kiểm tra thực tế tại một số chốt phòng chống dịch Covid-19 tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang. (Ảnh: Quốc Chính)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. (Ảnh: Quốc Chính)

Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 29/4 đến 12h ngày 9/5, nước ta đã ghi nhận 257 ca mắc Covid-19 tại 26 địa phương, đơn vị và có nguy cơ tiếp tục có nhiều ca nhiễm mới; tình hình dịch lây lan nhanh, đa nguồn lây, đa ổ dịch và các chủng virus lây lan nhanh hơn các lần trước. Đối với các tỉnh biên giới, tình hình xuất nhập cảnh trái phép, chỉ trong 1 tuần qua có 24.000 trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam từ 3 quốc gia láng giềng; trong đó 515 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Nguyễn Hành - Minh Anh