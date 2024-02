Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà, chúc Tết tại Cần Thơ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự chương trình (Ảnh: TTXVN).

Trong không khí cả nước chào mừng Kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024) và tưng bừng đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng 4/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, chúc Tết, tặng quà 650 gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thành phố Cần Thơ.

Cùng dự có: Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các Mẹ Việt Nam Anh hùng thành phố Cần Thơ.

Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cho biết, với kết quả đạt được khá toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực, thành phố đã, đang triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư và các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm mọi người dân được đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Đến ngày cuối tháng 1/2024, Cần Thơ đã trao 73.902 suất quà với tổng trị giá trên 74 tỷ đồng tặng công nhân lao động, hộ nghèo.

Biểu dương Cần Thơ trong phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo Tết cho người dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự giám sát, đồng hành của Quốc hội, sự đồng lòng của nhân dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm những nhiệm vụ, giải pháp, cơ bản thực hiện được mục tiêu tổng quát đã đề ra, trong đó tất cả các chỉ tiêu xã hội đều đạt và vượt.

Công tác chăm lo Tết cho người dân được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cả hệ thống chính trị quan tâm, chung tay, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

Gửi lời chúc mừng năm mới, Thủ tướng mong muốn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hệ thống chính trị thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, trong đó phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; làm tốt hơn nữa việc bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao vật chất và tinh thần của người dân… Cần Thơ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đảng bộ thành phố; góp phần cùng cả nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ tổ chức các lực lượng ứng trực, đảm bảo an ninh, an toàn, an dân; kiểm soát tốt an toàn giao thông, nạn rượu chè, cờ bạc, các tệ nạn xã hội khác; sẵn sàng phòng cháy, chữa cháy; khám chữa bệnh kịp thời cho người dân khi ốm đau…

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị thành phố Cần Thơ tiếp tục rà soát lại, những hộ dân nào còn khó khăn, yếu thế, ốm đau; đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội nào chưa được quan tâm… để kịp hỗ trợ, đảm bảo mọi người dân đều được đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình; không để ai không có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau.

Nhân dịp này, trước sự chứng kiến của Thủ tướng, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trao 10 tỷ đồng tặng 200 hộ gia đình của thành phố Cần Thơ để xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Cũng trong sáng 4/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình cán bộ tiền khởi nghĩa Lê Văn Lai (Ba Bường), 105 tuổi, ở phường Bùi Hữu Nghĩa và gia đình thương binh nặng, tỷ lệ thương tật 95% Lâm Thị Mười, 88 tuổi, ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy.

Tại các nơi đến thăm, với lòng tri ân sâu sắc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn khắc ghi sự hy sinh, đóng góp to lớn của người có công với cách mạng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Thủ tướng Chính phủ chúc ông Lê Văn Bường và bà Lâm Thị Mười luôn khỏe mạnh, tiếp tục nêu gương truyền thống cách mạng, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng đẹp giàu, văn minh.