Thủ tướng: Chuẩn bị mở cửa trường học trên toàn quốc ở tất cả các cấp

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận phiên họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ngày 3/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Dự họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, trong dịp Tết Nguyên đán cả nước đã chi 8.324 tỷ đồng chăm lo đời sống cho 57,81 triệu lượt đối tượng là người có công với cách mạng, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng bào ở các vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất...

Chính phủ đã quyết định hỗ trợ tổng số hơn 18.687 tấn gạo cứu đói cho hơn 1,2 triệu nhân khẩu của 18 tỉnh dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung báo cáo công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trong dịp Tết, tình hình thị trường cả nước ổn định; không phát hiện những diễn biến bất thường nổi cộm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đảm bảo cung ứng điện, nhiên liệu đầy đủ, ổn định. Hoạt động tổ chức Tết trồng cây, ra quân sản xuất đầu năm được tổ chức theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tình hình giao thông trên toàn quốc, đặc biệt tại địa bàn thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được bảo đảm, ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng; trong 3 ngày nghỉ Tết vừa qua tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ năm trước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên cả nước ổn định, không có diễn biến bất thường, không xảy ra các vụ việc phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng.

Các địa phương trong cả nước đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân. Đội tuyển bóng đá nam và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đều giành chiến thắng, tạo khí thế và hứa hẹn một năm nhiều thành công.

Các khu, điểm du lịch đều chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch. Hầu hết các địa phương, các trường đại học, cao đẳng đã có kế hoạch đưa học sinh, sinh viên trở lại trường học bắt đầu từ các ngày 7-14/2.

Các bộ, ngành, địa phương đã tăng cường tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm quy định về việc cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định...

Trong dịp nghỉ Tết, tính đến ngày 3/2, chưa xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được đảm bảo. Đáng chú ý, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được quan tâm. Trong 5 ngày nghỉ Tết (từ 29/01 - 02/02/2022), trung bình mỗi ngày cả nước ghi nhận khoảng 12.200 ca mắc và 100 ca tử vong do COVID-19, thấp đáng kể so với tuần trước đó. Thực hiện chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa Xuân năm 2022, trong các ngày từ 29/1 đến 2/2, cả nước tiêm chủng được hơn 782.000 liều vaccine tại 30 tỉnh, thành phố.

Đồng tình với báo cáo tổng hợp chung và các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại cuộc họp, kết luận cuộc họp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, cả nước cơ bản đạt được các mục tiêu tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an ninh, an toàn, an dân, an sinh xã hội; người dân đón Tết nghĩa tình, tri ân, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với tình hình; không để ai, gia đình nào không có Tết.

Bên cạnh đó, cả nước thực hiện chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa Xuân 2022 với kết quả tốt; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP và các Chỉ thị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đặc biệt, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, với ca mắc mới, ca chuyển nặng và tử vong đều giảm. Cả nước không xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí gồm số vụ, số người chết, số người bị thương. Các tệ nạn xã hội được kiểm soát. Công tác an sinh xã hội được chăm lo, tổ chức tích cực, hiệu quả, nhất là tại các tỉnh, thành phố đông dân như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa...

Các hoạt động văn hóa, du lịch được tổ chức lành mạnh, trật tự, an toàn. Các đội tuyển bóng đá giành chiến thắng, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Đáng chú ý, chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam, bóng đá nữ Việt Nam vào ngày mùng 1 và mùng 2 Tết đã góp thêm không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi trong nhân dân.

Các cấp, các ngành đã phối hợp, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa đón người dân về quê ăn Tết trật tự, bình an; việc công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại một số nước được hỗ trợ, tạo điều kiện cho các công dân về nước dịp Tết Nguyên đán; việc hàng hóa tồn đọng tại khu vực cửa khẩu biên giới phía Bắc được tháo gỡ, đáp ứng được yêu cầu của 2 bên; tình hình thị trường cung cầu, giá cả; tiền tệ, điện, nước, các mặt hàng thiết yếu được đảm bảo yêu cầu trên phạm vi cả nước; các đơn vị tổ chức ứng trực nghiêm túc, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ...

"Các mục tiêu đề ra đều đạt được kết quả tích cực, trong điều kiện chúng ta còn những khó khăn, thể hiện tính ưu việt của chế độ và sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước", Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ nhận định trong thời gian tới dịch bệnh còn diễn biến phức tạp; vệ sinh, an toàn thực phẩm, tai nạn, ùn tắc giao thông giao thông, trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn rủi ro; một bộ phận người dân vẫn gặp khó khăn, nhất là vào thời điểm giáp hạt; giá dầu thế giới biến động tăng, ảnh hưởng tới giá cả một số mặt hàng thiết yếu; các phần tử, thế lực thù địch tiếp tục chống phá, nhất là trên không gian mạng và các nền tảng xã hội...

Do đó, Thủ tướng yêu cầu, các cấp, các ngành "vui Xuân mới, không quên nhiệm vụ mới", thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán và Quý 1/2022. Theo đó, tiếp tục phòng, chống thật tốt dịch COVID-19, trong đó có chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa Xuân năm 2022. Từ 7-14/2 tổ chức mở cửa trường học trở lại trên toàn quốc ở tất cả các cấp học đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả, hợp lý. Chuẩn bị thật tốt, phấn đầu hết tháng 3 và chậm nhất là 30/4 mở cửa du lịch trở lại an toàn, khoa học, hiệu quả, hợp lý. Tiếp tục giữ vững an ninh, an toàn và an dân để phục vụ cho việc kiểm soát dịch bệnh, phục hồi nhanh và phát triển kinh tế bền vững.

"Việc thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu, quy định phải đảm bảo thống nhất, nhất quán, nghiêm túc trên phạm vi toàn quốc; không có bất cứ lý do nào để ban hành quy định trái với quy định của Trung ương, Chính phủ", Thủ tướng lưu ý.

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thủ tướng cho biết, Chính phủ quyết tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương mà Đảng đã đề ra, trong đó có Nghị quyết Đại hội XIII, theo chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ.