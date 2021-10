Thủ tướng: 88 triệu liều vaccine đã về tới Việt Nam

Dân trí Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tới ngày 12/10, đã có khoảng 88 triệu liều vaccine về tới Việt Nam và đã tiêm được khoảng 57 triệu liều; các cơ quan đang đánh giá, cấp phép 30 triệu liều còn lại.

Sáng 13/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ theo hình thức trực tuyến, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Đảm bảo an sinh cho người dân về từ TPHCM

Phát biểu tại đây, cử tri thành phố Cần Thơ kiến nghị nhiều vấn đề như tăng cường phân bổ và tiêm vaccine phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân thành phố Cần Thơ; nới lỏng các quy định để việc lưu chuyển hàng hóa, di chuyển của người dân được thuận lợi hơn; tiếp tục có chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với những người mới từ TPHCM, các tỉnh miền Đông trở về quê đang được cách ly y tế…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ theo hình thức trực tuyến (Ảnh: Quốc Chính).

Phát biểu với cử tri thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự hưởng ứng, vào cuộc tích cực của cử tri thành phố Cần Thơ trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 và duy trì, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Phân tích kỹ hơn về chiến lược vaccine, Thủ tướng cho biết vaccine khan hiếm trên toàn cầu, các hợp đồng mua vaccine trên thế giới đều không có cam kết ràng buộc chắc chắn và đẩy rủi ro về phía người mua. Tuy nhiên, với nỗ lực rất lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan liên quan, chúng ta đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện chiến lược vaccine và đang nỗ lực bao phủ vaccine chậm nhất trong quý IV năm 2021 với các đối tượng ưu tiên.

Tới ngày 12/10, đã có khoảng 88 triệu liều vaccine về tới Việt Nam và đã tiêm được khoảng 57 triệu liều. Với hơn 30 triệu liều còn lại, các cơ quan đang tiến hành các thủ tục đánh giá, cấp phép và phân bổ về các địa phương. Chúng ta cũng đang nghiên cứu lộ trình mua và tiêm vaccine cho trẻ em nhanh nhất, sớm nhất; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine trong nước.

Thủ tướng đề nghị cử tri chia sẻ khi vaccine còn ít, phải ưu tiên cho những địa bàn, đối tượng trọng điểm, sau đó mới có thể mở rộng độ bao phủ. Đến nay, Cần Thơ đã được phân bổ khoảng 1,1 triệu liều vaccine, so với tổng số khoảng hơn 940.000 người trên 18 tuổi.

Để đảm bảo an sinh cho người dân từ TPHCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An trở về quê, Thủ tướng cho biết, Chính phủ liên tục có chỉ đạo, yêu cầu các bộ, ngành và các cấp chính quyền cần phải tổ chức khoa học đưa, đón người dân chu đáo, thực hiện các biện pháp về y tế, đảm bảo về an sinh xã hội.

Về lưu thông, di chuyển của người dân, Chính phủ đã chỉ đạo đảm bảo giao thông thông suốt trên cơ sở quy định chung của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương. Những vấn đề này cũng đã được quy định trong hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Đối với vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng chiến lược của thành phố Cần Thơ, Thủ tướng cho biết, thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị, ngày 30/8/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tới đây, Chính phủ sẽ có tờ trình lên Quốc hội xem xét cơ chế, chính sách để xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ thực sự trở thành động lực phát triển cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ sẽ có cơ chế để đầu tư mạnh mẽ hơn, phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như người dân mong đợi.

Cơ chế đầu tư mạnh mẽ phát triển cơ sở hạ tầng Cần Thơ

Với tư cách là Đại biểu Quốc hội của thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ chia sẻ một số nội dung, vấn đề được cử tri quan tâm như công tác phòng, chống dịch Covid-19; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022 của cả nước...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ và mong muốn cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Cần Thơ quyết tâm, chung sức, đồng lòng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, khắc phục mọi khó khăn, thách thức để đưa thành phố Cần Thơ vươn lên tương xứng với vị trí, tiềm năng, lợi thế và mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân thành phố.

Thủ tướng cho biết, sẽ có cơ chế để đầu tư mạnh mẽ hơn, phát triển cơ sở hạ tầng ở TP Cần Thơ (Ảnh: Quốc Chính).

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên, Thủ tướng đề nghị Cần Thơ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19, vừa bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân vừa phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương, nằm ở vị trí trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với nhiều tiềm năng, thế mạnh. Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển, lớn mạnh và thành công của thành phố.

Để thành phố Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á, cần sự vào cuộc, chung sức, đồng lòng và hành động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó cần có sự quan tâm, đầu tư thỏa đáng về chính sách, nguồn lực cho thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ cùng đồng hành với Đoàn đại biểu Quốc hội, chính quyền, nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, trước mắt là việc chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để thực hiện vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chinh cho biết, an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm trong điều kiện dịch bệnh. Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ, đã có hơn 18 triệu người được hỗ trợ với kinh phí hàng chục nghìn tỷ đồng. Tổ chức khai giảng năm học mới phù hợp tình hình mỗi nơi, phát động chương trình "Sóng và máy tính cho em", hỗ trợ điều kiện, trang thiết bị cho các em học sinh học tập trực tuyến hiệu quả. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đối ngoại được đẩy mạnh, đặc biệt là ngoại giao vaccine. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, thách thức cần cố gắng hơn nữa để khắc phục như về tăng trưởng, thương mại, dịch vụ gặp khó khăn, thị trường lao động đứt gãy, đời sống nhân dân khó khăn, tỷ lệ người mất việc làm cao nhất trong nhiều năm, việc tổ chức học tập trực tuyến có những vướng mắc...

Quang Phong