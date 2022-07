Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thay Thiếu tướng Vũ Hồng Văn nhận nhiệm vụ mới.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang (sinh năm 1970, quê tỉnh Nghệ An), trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Thạc sĩ Luật học; trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang (bìa trái) tại buổi lễ (Ảnh: Nguyễn Tuấn).

Được phân công về công tác tại Công an TPHCM, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Đội trưởng, Đội trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị 4 Công an TPHCM.

Tháng 4/2009 đến tháng 3/2019, ông được bổ nhiệm và bố trí giữ các chức vụ Phó Trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị 4, Phó Chánh Văn phòng Công an TPHCM và Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM.

Tháng 4/2019, ông làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an TPHCM, được tín nhiệm bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2021, ông Nguyễn Sỹ Quang trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026), đơn vị bầu cử số 2 - TPHCM (quận 1, 3, Bình Thạnh).

Ngày 1/6/2022, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao quyết định phong cấp bậc hàm Thiếu tướng cho ông Nguyễn Sỹ Quang.