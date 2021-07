Thanh Hóa lần đầu thực hiện kỳ họp không giấy tờ

Dân trí Sáng 16/7, Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã chính thức khai mạc. Đây là lần đầu tiên Thanh Hóa thực hiện kỳ họp không giấy tờ.

Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/7.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung thảo luận, đánh giá, phân tích về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; thống nhất, quyết định những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng thời, thảo luận và thông qua các báo cáo; xem xét quyết định 1 tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và 100 tờ trình của UBND tỉnh Thanh Hóa về những vấn đề liên quan đến đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh…

Theo ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, đây là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng của tỉnh trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

Đây cũng là kỳ họp đầu tiên, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm phòng họp không giấy tờ cho các đại biểu HĐND tỉnh; các tài liệu kỳ họp đều đã được gửi trước bằng văn bản điện tử để các đại biểu tự nghiên cứu.

Với cách làm này, giúp các đại biểu thuận tiện nghiên cứu tài liệu, hạn chế tối đa việc in ấn, qua đó tiết kiệm chi phí… Các báo cáo, tờ trình cũng được trình bày một cách tóm tắt, ngắn gọn để các đại biểu dành thời gian cho nghiên cứu, thảo luận đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Thanh Hóa tiếp tục thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép", vừa tích cực, quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,66%, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; các hoạt động văn hóa - xã hội duy trì ổn định; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; đời sống Nhân dân được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

