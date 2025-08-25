Thẩm định hơn 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá dịp 2/9

Ngày 25/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá chủ trì cuộc họp xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá năm 2025 (đợt 2).

Các Tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng tư vấn đặc xá và các tổ Chuyên viên giúp việc cho thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá thuộc các ban, bộ, ngành liên quan đã kiểm tra, thẩm định hơn 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: TTXVN).

Theo báo cáo, việc xét, đề nghị đặc xá cho những người đủ điều kiện được tiến hành theo quy trình hết sức chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định.

Hồ sơ đề nghị đặc xá được kiểm tra, thẩm định qua nhiều cấp với sự tham gia của nhiều cơ quan ban, ngành chức năng và đặc biệt là sự giám sát của các tổ chức xã hội và nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày 2/9 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lớn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nêu rõ yêu cầu đặt ra về đặc xá đợt 2 là phải tạo ra được khí thế, khẳng định và thể hiện được truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người bị kết án phạt tù. Rất nhân văn nhưng phải rất chính xác.

Phó Thủ tướng yêu cầu Hội đồng tư vấn đặc xá tổng hợp, trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá để xem xét, quyết định. Theo hồ sơ được xem xét xét duyệt, dự kiến đây sẽ là đợt đặc xá có số lượng người được đặc xá lớn nhất từ trước tới nay.

Từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch nước đã 11 lần ký quyết định đặc xá cho hơn 104.000 phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động học tập tốt trở về với gia đình, cộng đồng, làm công dân có ích cho xã hội.

Hầu hết người được đặc xá trở về đã nhanh chóng tái hoà nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định và làm ăn lương thiện, nhiều người trong số họ đã trở thành doanh nhân thành đạt hoặc tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội rất thấp.