Tân Chủ tịch TPHCM: "Tôi rất trăn trở, thấy nhiệm vụ mình nặng nề"

"Đây là thời khắc rất khó khăn cho thành phố và cá nhân tôi khi nhận nhiệm vụ. Người dân đang chịu đựng sự thiếu thốn, bất tiện, mất mát" - ông Phan Văn Mãi chia sẻ.

"Nhiệm vụ nặng nề"

Trưa 24/8, tân Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã gặp gỡ báo chí thông tin về một số nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới của thành phố, đặc biệt trong công tác phòng chống Covid-19.

"Đây là thời khắc rất khó khăn cho thành phố và cá nhân tôi khi nhận nhiệm vụ. Người dân thành phố đang phải chịu đựng sự thiếu thốn, bất tiện, mất mát, nhất là mất mát người thân trong những ngày qua", tân Chủ tịch UBND TPHCM nói.

Ông Phan Văn Mãi cho rằng đây là thời khắc rất khó khăn cho thành phố và cá nhân ông khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND TPHCM.

Theo ông Mãi, dịch bệnh kéo dài gây ảnh hưởng, tổn thương rất lớn cho thành phố và tình hình chung của cả nước. Các hoạt động sản xuất bị đình đốn, đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng, môi trường đầu tư bị ảnh hưởng… tạo ra những khó khăn rất lớn về kinh tế, xã hội, đời sống.

"Với cá nhân được tín nhiệm, tôi rất trăn trở, thấy nhiệm vụ mình nặng nề hơn. Tuy nhiên, tôi hiểu với cá nhân mình không thể làm được tất cả", ông Mãi nói.

Tân Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nêu 4 công việc quan trọng để kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới.

Thứ nhất, huy động tất cả nguồn lực thành phố và bên ngoài để tập trung nâng cao chất lượng điều trị, giảm tử vong.

Thứ hai, chăm lo đời sống người dân bằng an sinh xã hội, giải quyết nhu cầu hàng ngày như chăm sóc sức khỏe và các trợ giúp khác để người dân yên tâm.

Thứ ba, kết hợp đồng bộ, bài bản các biện pháp để kiểm soát dịch, cải thiện tình hình, như: xét nghiệm kịp thời phát hiện F0, tăng số người dân được tiêm vắc xin để tăng bao phủ, miễn dịch cộng đồng.

Thứ tư là thông tin để người dân hiểu mục tiêu, biện pháp để từ đó tin tưởng, hợp tác chống dịch. Thời gian qua thành phố có lúc làm chưa tốt.

"Bao trùm là thực hiện mục tiêu theo nghị quyết 86, tức đến 15/9 kiểm soát được dịch bệnh và dần dần cải thiện tình hình", ông Mãi nói.

TPHCM đặt mục tiêu tới 15/9 kiểm soát được dịch bệnh (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Cần nhanh nhất hỗ trợ cho người dân

Theo ông Mãi, vấn đề thành phố rất lo lắng khi thực hiện giãn cách là nhu cầu các sinh hoạt cơ bản tối thiểu về lương thực thực phẩm, thuốc men với người dân rất quan trọng. TPHCM có hơn 10 triệu người nên đây là vấn đề không đơn giản.

Chủ tịch UBND TP cho biết sẽ rà soát lại các việc có chủ trương chính sách rồi xem đã thực hiện tới đâu. Việc nào còn tồn đọng thì làm khẩn trương vì thành phố đánh giá sau ngày 25/8 tình hình sẽ khó khăn.

TPHCM sẽ rà soát lại xem chính sách còn thiếu gì nữa không, để tiếp tục bổ sung. Lúc khó khăn này cần nhanh nhất hỗ trợ cho nhu cầu bà con - ông Mãi nhấn mạnh.

Theo ông Phan Văn Mãi, mở cửa nền kinh tế thời điểm này là nhu cầu có thật và bức thiết. Tuy nhiên, thành phố cần có kế hoạch, lộ trình phù hợp với tình hình phòng chống dịch hiện nay.

Ông sẽ chỉ đạo ngay các cơ quan chức năng của thành phố nghiên cứu tình hình cụ thể để ứng phó và khôi phục phát triển kinh tế trong bối cảnh tình hình dịch phức tạp, kéo dài.

Theo ông, đến 15/9 số ca nhiễm Covid-19 có thể giảm dần, số ca cần đưa vào điều trị bằng hoặc nhỏ hơn số giường, số ca tử vong sẽ giảm rõ và vùng xanh mở rộng.

"Tình hình sẽ còn kéo dài đến cuối năm, thậm chí sang năm 2022. Ngay các nước phát triển đã tiêm vắc xin biến chủng Delta vẫn còn phức tạp", ông Mãi lo lắng.

Ông Phan Văn Mãi chia sẻ sau khi nhận nhiệm vụ mới.

Theo Chủ tịch UBND TP, những ngành quan trọng tới đây phải có biện pháp an toàn để duy trì sản xuất, vùng xanh an toàn sẽ thực hiện sản xuất chủ động hơn. Người dân có những sáng kiến đảm bảo sản xuất an toàn sẽ được mở dần.

Bên cạnh đó, TPHCM đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn cho người dân.

Đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, tân Chủ tịch UBND TP gửi gắm: "Khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua, khi có sự chung sức đồng lòng của chính quyền, người dân và sự giúp đỡ từ bên ngoài, chúng ta sẽ vượt qua được".

