Tài xế ngân hàng tử vong khi dập lửa

Đến 8h40 ngày 4/12, lực lượng Công an TP Tân An (Long An) vẫn đang khám nghiệm hiện trường và tử thi tại kho đồ cũ của gia đình bị cháy rạng sáng cùng ngày.

Ông T. bị ngọn lửa thiêu cháy đen trước cửa nhà kho (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 4h cùng ngày, ông T. (46 tuổi, tài xế một ngân hàng ở TP Tân An), hiện ngụ phường 4, TP Tân An phát hiện kho chứa đồ cũ của gia đình đang bốc cháy dữ dội.

Sợ đám cháy thiêu rụi tài sản bên trong kho, ông T. một mình cầm dụng cụ lao vào để dập lửa. Khi vừa đến cửa kho, nạn nhân ngã vào trong đám cháy, sau đó tử vong.

Vị trí ông T. nằm chết trước cửa kho đồ cũ, bị cháy đen. Nguyên nhân có khả năng nạn nhân bị điện giật tử vong, sau đó ngã vào ngọn lửa đang bốc cháy.