Sáng mãi "Tư cách người Công an cách mệnh" theo sáu điều Bác Hồ dạy

Bác Hồ đến thăm cán bộ, chiến sĩ một đơn vị Cảnh sát nhân dân khu Hoàn Kiếm (Công an Hà Nội), ngày mùng 1 Tết Quý Mão 1963 (Ảnh: Tư liệu).

Ngày 11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu sáu nội dung về "Tư cách người Công an cách mệnh", đó là:

"Ðối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Ðối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Ðối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Ðối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Ðối với công việc, phải tận tụy.

Ðối với địch, phải cương quyết, khôn khéo".

Sáng mãi tư cách người Công an nhân dân (Video: TTXVN).

Nhận thức sâu sắc lời dạy của Bác, ngay từ năm 1948, lực lượng Công an nhân dân đã tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, mở đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt, thực hiện tốt những lời dạy của Bác, mưu trí, dũng cảm, đánh bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của "thù trong, giặc ngoài"; bảo vệ an toàn các căn cứ địa cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tích cực chi viện cho chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, góp phần quan trọng làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày nay, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Tổ quốc và an ninh quốc gia có nhiều thuận lợi, song cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Tổng Bí thư Tô Lâm đã cho ra đời cuốn sách "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân - Sáng ngời tư cách người công an cách mạng".

Với nội dung được thể hiện trong 766 trang, gồm 80 bài viết, bài phát biểu, bài trả lời phỏng vấn được chọn lựa từ hơn 500 bài viết của tác giả cùng 71 bức ảnh, cuốn sách thể hiện tư duy nhất quán của Tổng Bí thư trong vận dụng sáng tạo, phát triển, bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ quốc phòng, đối ngoại, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trung tướng Trần Vi Dân - Cục trưởng Cục Khoa học Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an - nhận xét: "Đây là một cuốn sách tập hợp các bài viết mà khi phân nhóm theo các chủ đề thì sẽ trở thành một tài liệu rất quý, xác lập những quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, phương châm, và những giải pháp để tiến hành công tác công an bao gồm hai nhiệm vụ chính, một là bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và hai là xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cuốn sách có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn; phản ánh sinh động thành tựu và bài học kinh nghiệm lịch sử của Đảng ta trong lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nói riêng, đưa đất nước Việt Nam phát triển lớn mạnh, đáp ứng đòi hỏi bức thiết của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, sánh vai với các cường quốc năm châu".