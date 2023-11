Phú Yên cần tập trung phát triển trên nền tảng các thế mạnh đặc thù

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Chiều 10/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên - địa phương duyên hải Nam Trung bộ, một vùng đất có bề dày lịch sử - văn hóa với những tiềm năng, lợi thế riêng có thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội và du lịch.

Cùng với hệ thống di sản văn hóa vật thể hết sức đa dạng, Phú Yên còn bảo tồn và phát huy được nhiều di sản văn hóa phi vật thể với nhiều loại hình phong phú.

Đặc biệt, Nghệ thuật Bài chòi Phú Yên cùng với Bài chòi Trung bộ Việt Nam đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Phi Vật thể đại diện của nhân loại.

Vùng đất đặc biệt này còn được thiên nhiên ưu đãi với nhiều bãi biển rộng lớn, nước trong xanh, bờ cát mịn trải dài gần 200km bờ biển, gắn với nhiều đầm, vịnh cảnh quan thiên nhiên đẹp, nổi bật nét kiến tạo địa chất độc đáo như Gềnh Đá Đĩa, Hòn Yến, vịnh Xuân Đài, đầm Ô Loan, Bãi Xép, Bãi Môn - Mũi Điện, Vũng Rô, núi Đá Bia, Hòn Nưa… có vai trò quan trọng trong việc tạo dấu ấn đối với khách du lịch...

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, có 11/15 chỉ tiêu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên thực hiện tốt và có khả năng đạt Nghị quyết đề ra.

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Phú Yên thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm; tập trung các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm; tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, gắn với trách nhiệm người đứng đầu theo tinh thần "không có vùng cấm," "không có ngoại lệ."

Với nỗ lực lớn của các cấp, các ngành trong bối cảnh đại dịch Covid-19, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Phú Yên tuy còn chậm nhưng có sự chuyển biến tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2023 ước đạt 62,7 triệu đồng/người/năm (bằng 71,25% so với chỉ tiêu đề ra đến cuối năm 2025).

Tuy nhiên, quy mô nền kinh tế của Phú Yên còn khá nhỏ so với các tỉnh trong khu vực và cả nước (năm 2022 đứng thứ 11/14 tỉnh, thành trong khu vực và đứng thứ 49/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Tốc độ tăng trưởng GRDP thấp so với mục tiêu đề ra.

Khả năng cạnh tranh của du lịch Phú Yên chưa cao; thiếu các sản phẩm du lịch, các dịch vụ du lịch để giữ chân du khách lưu lại dài ngày; chưa thu hút được dự án quy mô lớn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Thu ngân sách còn nhiều khó khăn, cơ cấu các nguồn thu chưa ổn định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng trở lại thăm tỉnh Phú Yên và ghi nhận thành tích trong khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng chỉnh đốn Đảng... mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay với một "sự trở mình" tiến bộ, mang dáng dấp một khu vực đang phát triển giàu tiềm năng.

Chủ tịch nước cho rằng từ một địa phương có xuất phát điểm với quy mô kinh tế nhỏ nhưng tỉnh đã đạt được nhiều chỉ tiêu ấn tượng trên nhiều lĩnh vực.

Đề cập đến những nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra, đòi hỏi nỗ lực lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhất là thời điểm từ nay đến hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước cho rằng Phú Yên cần hết sức cố gắng, đặt quyết tâm cao để hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra.

Nhấn mạnh, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế phải là ưu tiên số một của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch nước cho rằng, với nhiều lợi thế để phát triển du lịch; con người cần cù, chịu thương, chịu khó; hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú... Phú Yên cần tập trung định hướng phát triển trên nền tảng các thế mạnh đặc thù này.

Trước mắt, tỉnh cần sớm hoàn thành hệ thống quy hoạch tỉnh, từ đó triển khai quy hoạch các phân khu.

Chủ tịch nước lưu ý Phú Yên cần có những dự án lớn, tạo sức bật mạnh mẽ cho sự phát triển đột phá của địa phương; đồng thời giải quyết tốt nhu cầu lao động tại chỗ.

Muốn vậy, tỉnh cần làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. "Cam kết phải mạnh mẽ, hứa gì với doanh nghiệp là phải triển khai thực hiện," Chủ tịch nước nói.

Cùng với đó là chú trọng xây dựng nông thôn mới, chăm lo tốt đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt các Chương trình Mục tiêu Quốc gia; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế.

Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần đầu tư nhiều hơn nữa cho giáo dục và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu Phú Yên làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp từ tỉnh đến xã, phường mà cụ thể là phải "nâng cao năng lực cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương."

Đồng thời, nâng cao năng lực xác định nhiệm vụ chính trị một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và những ưu tiên theo từng thời gian; động viên toàn dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tiếp tục chú trọng công tác chính trị tư tưởng, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và bố trí đúng sở trường công tác.

Chủ tịch nước cho rằng: "Việc cán bộ lo cho dân, làm vì dân, thì không có gì phải sợ." Theo Chủ tịch nước, nếu thực sự vì dân, lo cho dân, "trước mỗi vấn đề khó, chúng ta cùng ngồi với nhau bàn bạc, tháo gỡ để cùng giải quyết."

Chủ tịch nước mong muốn Phú Yên nỗ lực đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó với tinh thần thống nhất cao, qua đó tăng cường niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Đề nghị tỉnh quan tâm hơn nữa đến đổi mới hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, Chủ tịch nước yêu cầu Phú Yên làm tốt công tác nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ và đảm bảo chất lượng của các đợt diễn tập; nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh; đảm bảo tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đối với công tác nội chính, tư pháp, Chủ tịch nước yêu cầu Phú Yên tích cực triển khai Nghị quyết 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; coi trọng để nâng cao chất lượng cán bộ trong các cơ quan có liên quan.