Phó Thủ tướng: Người đứng đầu phải làm gương, phải truyền cảm hứng

Năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp mức khá của vùng

Sáng 12/12, tại Hậu Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự hội nghị Công bố quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với chủ đề "Đổi mới - Đột phá - Quyết tâm - Khát vọng".

Tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, Hậu Giang trở thành tỉnh công nghiệp đạt mức khá của vùng ĐBSCL; có hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; có các vùng động lực về kinh tế, công nghiệp, đô thị hiện đại; các giá trị văn hóa, lịch sử được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc.

Tầm nhìn đến năm 2050, Hậu Giang là tỉnh có trình độ phát triển khá của cả nước, trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics của vùng ĐBSCL; các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, môi trường sống trong lành, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm để tỉnh đột phá trong thời gian tới. Theo đó, tỉnh sẽ đưa huyện Châu Thành trở thành trung tâm công nghiệp và đô thị; Phát triển hành lang kinh tế theo 2 tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (trục dọc) và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (trục ngang); Nâng tầm 3 trung tâm đô thị của tỉnh và ưu tiên 4 trụ cột kinh tế gồm công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái, đô thị thông minh và du lịch chất lượng.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 2 cả nước

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý, Hậu Giang cần bám sát những định hướng trong quy hoạch; trong quá trình thực hiện cần kiểm soát, linh hoạt, đồng bộ và quảng bá tuyên truyền rộng rãi đến người dân, cộng đồng, doanh nghiệp, cũng như các tổ chức chính trị… nhằm tạo sự đồng lòng, chung tay góp sức thực hiện tốt.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý Hậu Giang chú trọng việc thực hiện liên kết vùng, trong đó quan trọng là xây dựng hạ tầng giao thông; khai thác và phát huy hiệu quả nét văn hóa của vùng đất con người Hậu Giang, xem đó là nền tảng rất quan trọng trong quá trình phát triển.

Phó Thủ tướng nhận định, Hậu Giang đã có những thay đổi rất lớn về hạ tầng giao thông, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 2 cả nước. Tuy nhiên, Hậu Giang cần nắm bắt cơ hội và phát huy lợi thế của địa phương như đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, đột phá đổi mới trong cách nghĩ cách làm; thiên nhiên ưu đãi... Ông tin tưởng đây là ưu điểm để tỉnh có nhiều bức phá trong tương lai.

Phó Thủ tướng lưu ý, đối với việc mới, việc khó cần có cách tiếp cận mới. Người đứng đầu phải làm gương, phải truyền cảm hứng cho mọi người. Các nhà đầu tư đến địa phương, họ chú trọng đầu tiên là người đứng đầu rồi mới đến cơ chế, chính sách.

Ông Trần Lưu Quang đánh giá Hậu Giang đang đứng trước những tiềm năng, cơ hội lớn về hạ tầng cao tốc được Trung ương quan tâm đầu tư ở ĐBSCL, khi đi qua địa bàn tỉnh.

Chất lượng nguồn nhân lực ở địa phương đang được nâng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh giá lúa gạo tăng cao, nông dân trồng lúa nói chung và nông dân Hậu Giang nói riêng đang được hưởng lợi, từ đó sẽ tạo lợi thế để địa phương tiếp tục phát triển trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng đề cập tới một số khó khăn, thách thức địa phương phải đối diện, cần hóa giải trong thời gian tới. Đó là quy mô kinh tế của tỉnh tăng trưởng nhanh nhưng còn nhỏ; Thu ngân sách chưa cân đối, rất hạn hẹp trong nguồn lực để tái đầu tư phát triển; Là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

UBND tỉnh Hậu Giang trao chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án (Ảnh: Bảo Kỳ).