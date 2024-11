Ông Nguyễn Đình Việt làm Chủ tịch tỉnh Sơn La

Ngày 7/11, HĐND tỉnh Sơn La tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 25 thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu Ủy viên UBND tỉnh, quy trình miễn nhiệm và bầu Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Sơn La đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Ngọc Vân, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, do cấp trên điều động, nhận nhiệm vụ công tác khác và bầu Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt (Ảnh: UBND tỉnh Sơn La).

HĐND tỉnh Sơn La cũng thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hoàng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy, được cấp trên phân công nhận nhiệm vụ công tác khác; bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Đình Việt nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 7/11.

Hai ngày trước, ông Việt được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, khi đang làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết sẽ nỗ lực, cố gắng hết sức mình, không ngừng học tập, tận tâm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng giàu đẹp.