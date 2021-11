Dân trí Tại cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành Than, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định, nói đến sự phát triển của Quảng Ninh không thể không nói đến ngành Than.

Sáng nay (11/11), tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp - Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 85 năm Ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành Than 12/11 (1936- 2021), tuyên dương các điển hình tiên tiến.

Đây là sự kiện nhằm tri ân các thế hệ cán bộ, công nhân ngành Than; khẳng định sự gắn bó, phát triển của tỉnh Quảng Ninh và ngành Than.

Gặp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo TKV, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, ngành Than qua các thời kỳ cùng dự.

Vùng mỏ Quảng Ninh được biết đến cái nôi phong trào cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, với khẩu hiệu "Kỷ luật và đồng tâm" đã giành thắng lợi trong cuộc Tổng bãi công 1936, mang lại bài học to lớn về tập hợp lực lượng công nhân trong đấu tranh, về tinh thần kỷ luật chặt chẽ, đồng tâm hành động, tương thân, tương ái của những người công nhân mỏ.

Trải qua 85 năm, lớp lớp thợ mỏ đã luôn gìn giữ, hun đúc, phát huy hiệu quả truyền thống tốt đẹp đó. Các thế hệ ngành Than luôn giữ vững ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và triệt để cách mạng của công nhân Vùng mỏ đã trở thành truyền thống vẻ vang, là nền tảng vững chắc và là động lực then chốt để vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đi qua những thăng trầm của lịch sử và không ngừng phát triển mạnh mẽ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký khẳng định, nói đến sự phát triển của Quảng Ninh không thể không nói đến ngành Than.

Phát biểu tại lễ gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký, đã gửi lời cảm ơn, chúc mừng đến các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động ngành Than. Đồng thời nhấn mạnh, trải qua các giai đoạn lịch sử, quá trình xây dựng, phát triển, với truyền thống "Kỷ luật và đồng tâm", tỉnh Quảng Ninh và ngành Than đã viết nên những trang sử vẻ vang, hào hùng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước; không ngừng nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định, nói đến sự phát triển của Quảng Ninh không thể không nói đến ngành Than và ngược lại. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Quảng Ninh và ngành Than luôn gắn bó mật thiết, máu thịt. Than gắn với đất, gắn với người Quảng Ninh, vì có than mà đất Quảng Ninh được gọi là "Đất mỏ"; truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong bản sắc văn hóa người thợ mỏ, cũng là của người dân Đất mỏ…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Than tiếp tục quan tâm đến các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, quản trị rủi ro, phù hợp với tình hình mới, với thực lực mới, tốc độ mới để ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, quan tâm hơn tới công tác quy hoạch, điều tra cơ bản địa chất về Than, khoáng sản; đầu tư đồng bộ thăm dò, khai thác, chế biến sản phẩm tạo giá trị gia tăng lớn với tầm nhìn dài hạn, bảo vệ môi trường, cảnh quan, di sản văn hóa, thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa; bảo đảm quốc phòng - an ninh, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Các thế hệ ngành Than luôn giữ vững ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và triệt để cách mạng của công nhân vùng mỏ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn ngành Than thường xuyên phối hợp chặt chẽ, toàn diện hơn nữa với chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên; tập trung hoàn nguyên môi trường, phủ xanh bãi thải mỏ, các khai trường mỏ than đã đóng cửa; cải tạo môi trường các khu vực khai thác, đổ thải theo quy hoạch.

Tại buổi lễ, nhiều tập thể, cán bộ, công nhân ngành Than đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ, bằng khen; UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen về các thành tích trong sản xuất và phòng, chống dịch.

Đặc biệt, trụ sở Công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh, thành phố.

An Nhiên - Trường Thịnh