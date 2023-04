"Những đôi mắt xanh non" - Những đôi mắt kết nối duyên lành

"Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non"

Trong thi phẩm "Đôi mắt xanh non", nhà thơ Xuân Diệu bắt đầu mỗi khổ thơ bằng câu thơ này. Khi mỗi người nhìn cuộc đời bằng đôi mắt xanh non của con trẻ, sẽ thấy được những điều trong trẻo, thuần khiết. Đó là những điều tươi đẹp mà với đôi mắt thường tình, con người sẽ khó nhìn thấy được. "Đôi mắt xanh non" cũng chính là lăng kính thơ ngây của những loài thú được sinh ra từ cánh rừng hoang sơ nguyên thủy, trong đôi mắt chúng, rừng xanh hùng vĩ mãi là mái nhà ấm êm.

Thế nhưng trong bối cảnh đời sống hiện đại, thật khó để giữ lại một đôi mắt màu xanh non. Những tính suy tầm thường đã làm "vẩn đục" đôi mắt của một số người, vô tình tước đi những chiếc sừng, chiếc vảy, thậm chí là mái nhà xanh thẳm của muôn thú. Những đôi mắt xanh biếc bóng rừng giờ đây chỉ còn là những ánh mắt sợ hãi, và có khi mãi mãi chìm trong bóng tối.

"Đôi mắt xanh non" của một cá thể culi đang được chăm sóc đặc biệt tại Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ảnh: Menard Việt Nam).

Trước thực trạng rừng đang dần bị thu hẹp, nạn săn bắt động vật trái phép phổ biến, các tổ chức bảo tồn thiên nhiên đang ra sức áp dụng, phát huy vai trò của hoạt động "tái hoang dã". Đây là hoạt động tìm kiếm những cá thể động vật không may bị tổn thương về tâm lý, thể chất do tác động ngoại cảnh, hoặc những cá thể là "nạn nhân" của hoạt động săn bắt trái phép, đưa về các khu bảo tồn thiên nhiên để điều trị và chăm sóc đặc biệt.

Sau khi phục hồi, đủ điều kiện tái hòa nhập với môi trường tự nhiên, các cá thể khỏe mạnh sẽ được trao trả về rừng. Hoạt động tái hoang dã không chỉ đảm bảo duy trì đa dạng sinh học, cân bằng sinh thái, mà còn giúp giữ lại rất nhiều đôi mắt màu xanh non của những đứa con được sinh ra từ rừng.

Những đôi mắt cùng nhìn về một hướng

Vườn Quốc gia Cúc Phương là một trong những "lá cờ đầu" trong công tác cứu hộ, phục hồi, giúp các cá thể hoang dã đủ khả năng quay về môi trường tự nhiên. Ông Nguyễn Văn Chính - Giám đốc Vườn Quốc gia Cúc Phương cho biết: "Năm 2022, Vườn Quốc gia Cúc Phương đã thực hiện 48 đợt tái thả với số lượng 452 cá thể thuộc 37 loài. Trong đó, nhiều loài động vật quý hiếm nguy cấp, điển hình là linh trưởng, rùa cạn và rùa nước ngọt, thú ăn thịt, tê tê, công má vàng, gà lôi trắng…".

Để đạt được những thành quả trên, đơn vị đã nhận được sự đóng góp thầm lặng của nhiều cán bộ giàu kinh nghiệm, cũng như sự hợp tác, hỗ trợ của nhiều tổ chức, trong đó có Menard Việt Nam.

Menard Việt Nam cùng các chuyên gia bảo tồn thiên nhiên trong hành trình "Những đôi mắt xanh non" ngày 1/4/2023 tại Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ảnh: Menard Việt Nam).

Nỗ lực kiến tạo các giá trị bền vững cho cộng đồng, bà Lê Thanh Hương - Tổng giám đốc Menard Việt Nam cho biết, năm 2022, đơn vị lần đầu đồng hành Vườn Quốc gia Cúc Phương trong hoạt động tái hoang dã, quyên góp vào quỹ bảo tồn cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương, đồng thời bảo trợ một số cá thể có "câu chuyện đặc biệt".

Vào ngày 1/4/2023 vừa qua, Menard Việt Nam đã có cuộc hội ngộ tại "thủ đô bảo tồn" trong chương trình "Những đôi mắt xanh non". Được về thăm Vườn Quốc gia Cúc Phương, Menard không khỏi xúc động trước ánh nhìn đầy bao dung của mẹ thiên nhiên. Chính tình cảm ấm áp này đã làm lay động, kết nối biết bao trái tim yêu rừng.

PGS.TS Hà Đình Đức chia sẻ với đại diện Menard Việt Nam những thông tin liên quan đến một cá thể rùa sắp được "tái hoang dã" (Ảnh: Menard Việt Nam).

Năm nay, hoạt động của Menard không chỉ có sự tham gia của những tri kỷ thân thiết như đạo diễn Cao Trung Hiếu, chuyên gia trang điểm Nam Trung, hoa hậu Tiểu Vy,... mà còn có sự đồng hành của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam như PGS.TS Hà Đình Đức (Nhà giáo ưu tú, Giảng viên cao cấp khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội), GS.TS Vũ Tiến Thịnh (Trưởng khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp), ông Nguyễn Văn Thái (Giám đốc Save Vietnam's Wildlife).

Menard và những khách mời trong hành trình này là những cá nhân, tổ chức đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực riêng biệt, song họ đã gặp gỡ, gieo nên những mối duyên lành bởi có một điểm chung - luôn hướng trái tim và ánh nhìn về mẹ thiên nhiên.

Từ phải qua: bà Lê Thanh Hương - Tổng giám đốc Menard Việt Nam, ông Khương Anh Văn - Chủ tịch Menard Việt Nam, ông Lê Trọng Đạt - Phó giám đốc Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật của Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ảnh: Menard Việt Nam).

Đạo diễn Cao Trung Hiếu đang tận tay đưa một cá thể mèo rừng "về nhà" (Ảnh: Menard Việt Nam).

Trong khuôn khổ sự kiện, bà Lê Thanh Hương - đại diện Menard Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi thật sự biết ơn vì đã làm được, dù chỉ là một điều rất nhỏ bé để bảo vệ và gieo trồng những mầm xanh. Cuộc sống sẽ trọn vẹn hơn mỗi ngày khi chúng ta cùng gieo hy vọng và mầm sống cho thế hệ tương lai".