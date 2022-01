"Những chính sách hỗ trợ an sinh tạo cú hích lớn cho năm 2021"

Nhận định trên được Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nêu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 13/1/2022.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương và lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH trao chứng nhận, khen thưởng cho các tập thể, Đảng viên xuất sắc năm 2021.

Tại hội nghị, báo cáo kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Lê Văn Hoạt thông tin cụ thể về lĩnh vực lao động - việc làm, bảo hiểm xã hội, giáo dục nghề nghiệp, việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng cũng như các lĩnh vực xã hội (về giảm nghèo, về bảo trợ xã hội, bảo vệ - chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và phòng chống tệ nạn xã hội).

Trong bối cảnh đặc biệt của năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác an sinh xã hội được tập trung giải quyết. Cả năm, cơ quan bảo hiểm xã hội đã chi trả trợ cấp thất nghiệp đồng thời phòng ngừa thất nghiệp và giúp người lao động quay trở lại thị trường lao động. Trong 11 tháng đầu năm có 688.000 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, 678.000 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.579 ngàn lượt người, tăng 40,4% so với cùng kỳ 2020.

Cũng trong một năm phải căng mình ứng phó, giải quyết hậu quả của đại dịch, ngành đã kịp thời theo dõi tình hình, nắm bắt thông tin, kịp thời chỉ đạo và kiến nghị xử lý các vấn đề về thực hiện quyền trẻ em, các vụ việc xâm hại trẻ em, hỗ trợ trẻ gặp khó khăn, mồ côi vì Covid-19.

Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường truyền thông, kịp thời đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ trẻ từ nguồn ngân sách và nguồn vận động thông qua Quỹ bảo trợ trẻ em. Các cán bộ, Đảng viên đã sớm quan tâm đến vấn đề tác động mạnh của đại dịch tới trẻ em, đe dọa sức sống, sức khỏe, làm gián đoạn học tập, ảnh hưởng lâu dài đến an sinh và sự phát triển của trẻ.

Theo đó, cả năm ngành đã hoàn thành được các chỉ tiêu đề ra, duy trì 55% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng số trẻ em cả nước còn 6,9%.

Về nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH đã tăng cường thanh kiểm tra, giám sát, nắm tình hình và giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành; giảm các cuộc thanh kiểm tra tại doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khôi phục hoạt động kinh doanh sau đại dịch.

Các con số cụ thể, năm 2021, thanh tra ngành đã tiến hành 2.067 cuộc thanh tra, ban hành 8.810 kiến nghị, 424 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 8,2 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách gần 175 tỷ đồng.

Đảng ủy Bộ cũng đã tổ chức thanh tra hành chính kết hợp với thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng về công tác phòng, chống tham nhũng tại 2 đơn vị, triển khai xác minh tài sản, thu nhập tại 9 đơn vị thuộc Bộ. Qua hoạt động thanh tra đã nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ phòng chống tham nhũng.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Giáp Tống).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà biểu dương và đánh giá cao những kết quả Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021. Ông nhận định, so với các bộ, ngành khác, Bộ LĐ-TB&XH không phải Bộ có nguồn lực lớn về số lượng đảng viên, tuy nhiên các cán bộ Đảng viên đã nỗ lực, chủ động, phát huy được tinh thần nêu gương của các đảng viên để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Ông Đỗ Việt Hà nhắc lại ý nghĩa, 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong năm, Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện công tác tuyên truyền sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, cung cấp thông tin, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương khái quát, trong năm, Bộ LĐ-TB&XH đã tạo được cú hích lớn về việc chủ động nắm bắt, tham mưu Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 (theo Nghị quyết 68, Nghị quyết 116), hỗ trợ và duy trì sự ổn định, phát triển cho doanh nghiệp; góp phần bảo đảm an sinh xã hội đất nước.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên, Bí thư Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng khẳng định, năm 2022, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng Ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ủy Khối, phối hợp với Ban cán sự, lãnh đạo Bộ triển khai đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022, lập thành tích chào mừng 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. chính sách hỗ trợ an sinh

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 8 cán bộ Đảng viên thuộc Bộ; tặng Giấy khen của Đảng ủy Bộ cho 8 đảng bộ, chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021, đồng thời phát động đợt thi đua chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng và 15 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.