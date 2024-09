Nhiều trường hợp lộ tài sản "khủng", sau khi bị Cơ quan CSĐT khám xét

Theo cử tri Đà Nẵng, việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện hàng năm và nộp về cơ quan có thẩm quyền quản lý theo Nghị định 130/2020 của Chính phủ.

Tuy nhiên, có nhiều trường hợp sau khi bị Cơ quan CSĐT khám xét mới phát hiện ra khối tài sản rất lớn, không kê khai, không rõ nguồn gốc. Từ thực tế đó, cử tri kiến nghị cơ quan thẩm quyền cần quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc hơn vấn đề này.

Tại báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong khẳng định thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập hiệu quả là giải pháp quan trọng trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều quy định, biện pháp trong quản lý việc kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập. "Đây là dữ liệu quan trọng trong phòng, chống tham nhũng nhằm hiện đại hóa, chuyển đổi số công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin, các quy trình, quy định phục vụ việc hệ thống hóa, cập nhật, lưu trữ và cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời về bản kê khai, kết luận xác minh tài sản, thu nhập", Thanh tra Chính phủ đánh giá.

Tổng Thanh tra nói hiện nay cơ quan này đang nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trong xây dựng cơ sở dữ liệu trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, theo ông Phong, những năm qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng các báo cáo, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chỉ đạo, chỉ thị liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ đã có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch và triển khai việc xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo hình thức lựa chọn ngẫu nhiên.

Thống kê mới nhất cho thấy, 6 tháng đầu năm nay có 282.826 người thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; có 2.518 người được xác minh và có 4 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định sẽ cùng cơ quan chức năng tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định.

Ông Lê Đức Thọ và ông Nguyễn Văn Yên vi phạm kê khai tài sản

Việc kê khai tài sản của quan chức thu hút sự chú ý của dư luận thời gian qua. Với những vi phạm liên quan kê khai tài sản, giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị Trung ương kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng vào tháng 10/2023,

Đến tháng 12/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ do liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil.

Giữa tháng 6 năm nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận ông Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, kê khai tài sản, thu nhập.

Ban Bí thư quyết định kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Yên.

Ngày 30/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an công bố khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Yên để điều tra về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.

Kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil cho thấy, bà Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil) đã tặng ông Nguyễn Lộc An (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) đồng hồ xa xỉ Patek Philippe, sau đó ông An mang bán với giá 23.000 USD.

Ông Lê Đức Thọ được bà Hạnh biếu nhiều vật chất có giá trị lớn gồm: Một đồng hồ Patek Philippe trị giá 421.000 USD; một bộ gậy golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng, ô tô Mercedes S450 Luxury trị giá 6,7 tỷ đồng và hơn 1 triệu USD tiền mặt.

Ngoài ra, trong các dịp sinh nhật, chúc mừng ông Lê Đức Thọ nhận chức vụ, Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil còn biếu tặng ông Thọ 3 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Patek Philippe với tổng giá trị hơn 355.000 USD.