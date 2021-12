Người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng việc hacker tấn công một số cơ quan

Dân trí Việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin là rất quan trọng và cần thiết đối với tất cả các quốc gia, Việt Nam phản đối các hành vi tấn công mạng dưới mọi hình thức.

Bà Lê Thị Thu Hằng - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - khẳng định như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 9/12.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng (Ảnh: Minh Nhật).

Tại cuộc họp báo, báo giới nêu thông tin thời gian vừa qua, một số hacker được cho là có sự hậu thuẫn từ nước ngoài, tấn công mạng vào một số cơ quan ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Bình luận về vấn đề trên, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin là rất quan trọng và cần thiết đối với tất cả các quốc gia.

Bà Hằng cho hay, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, có các biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm an toàn an ninh thông tin, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, đồng thời thành lập và phát triển các cơ quan chuyên trách đủ năng lực, sẵn sàng chủ động ứng phó cao nhất với mọi nguy cơ xảy ra trên không gian mạng; ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi tấn công, đe dọa an ninh mạng.

"Việt Nam phản đối các hành vi tấn công mạng dưới mọi hình thức và sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế trong vấn đề này" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ quan điểm.

Tại cuộc họp báo, bà Lê Thị Thu Hằng cũng thông tin về việc phe đối lập Myanmar có hành động phá hoại các cột sóng viễn thông, trong đó có cột sóng của doanh nghiệp viễn thông Việt Nam; vấn đề bảo vệ doanh nghiệp Việt Nam cũng như lao động Việt Nam làm việc ở công ty viễn thông Việt Nam tại nước này.

Theo bà Hằng, trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao cũng như Đại sứ quán Việt Nam ở Myanmar luôn theo dõi sát diễn biến tình hình sở tại cũng như tình hình công dân và doanh nghiệp Việt Nam ở đây, đồng thời triển khai nhiều biện pháp bảo vệ công dân và lãnh sự cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp.

"Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam ở Myanmar đã nhiều lần đề nghị cơ quan chức năng của Myanmar quan tâm tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của doanh nghiệp, những người lao động thuộc doanh nghiệp Việt Nam; đặc biệt là bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam phù hợp với thỏa thuận của 2 bên và luật pháp quốc tế" - bà Hằng cho biết thêm.

Châu Như Quỳnh