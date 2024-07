Người dân cần mang theo Căn cước khi tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

Ban Tổ chức Lễ tang sẽ tạo điều kiện sắp xếp để nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Để đảm bảo an ninh, an toàn theo yêu cầu của Bộ Công an, nhân dân khi đến viếng mang theo thẻ Căn cước có gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Ngoài điểm viếng chính tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội, người dân Thủ đô có thể viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh.

Ngày 24/7, Công an TP Hà Nội cho biết, để tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trang nghiêm và phục vụ các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân đến viếng được thuận lợi, Công an huyện Đông Anh phân luồng các tuyến đường vào nơi tổ chức Lễ viếng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà.

Cụ thể, Công an huyện Đông Anh cùng lực lượng chức năng liên quan tổ chức phân luồng từ 14h ngày 24/7 đến hết ngày 26/7.

Tuyến đường cấm các loại phương tiện gồm: Từ gầm cầu chui thôn Lại Đà - trục đường chính giữa thôn Lại Đà - cuối xóm Trại, Lại Đà.

Điểm để phương tiện giao thông miễn phí cho khách đến viếng ở khu vực bãi ven đường Trường Sa phía trước Khu chung cư Eurowindow (Đông Trù, Đông Hội). Nhân dân sau khi gửi xe đi bộ vào khu vực lễ viếng theo các hướng chỉ dẫn.

Ban Tổ chức cung cấp xe điện miễn phí phục vụ người già, người tàn tật, người có sức khỏe yếu đến viếng. Các tuyến đường Đông Hội, đường đê Tả Hồng đoạn từ cổng thôn Trung Thôn đến cổng thôn Đông Trù, từ gầm cầu Đông Trù đến hết thôn Đông Ngàn cấm các phương tiện ô tô đi qua.

Cục Cảnh sát quản lý về hành chính, xã hội - Bộ Công an cho biết, từ ngày 24/7, người dân có thể gửi lời chia buồn, tri ân, chia sẻ ký ức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên ứng dụng VNeID thông qua tính năng sổ tang điện tử.

Để thực hiện, người dân làm các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Bước 2: Ở màn hình trang chủ nhấn "Gửi lời chia buồn"

Bước 3: Ở màn hình Sổ tang điện tử điền tiêu đề và nội dung lời chia buồn

Bước 4: Chọn nút Xem trước để xem nội dung sẽ gửi đi

Bước 5: Chọn nút Gửi lời chia buồn.

Tính năng gửi lời chia buồn tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên ứng dụng VNeID (Ảnh: Cục C06).