Nghệ An tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh 2 dự án giao thông 1.800 tỷ đồng

Chiều 22/4, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức một cuộc họp quan trọng nhằm giải quyết các vấn đề tồn đọng trong công tác giải phóng mặt bằng cho 2 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Cuộc họp do ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, chủ trì.

Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 46, đoạn từ thành phố Vinh đến huyện Nam Đàn, có tổng chiều dài gần 11km với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng từ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chiếm hơn 166 tỷ đồng, còn chi phí xây dựng và thiết bị là hơn 258 tỷ đồng.

Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn ngổn ngang (Ảnh: Nguyễn Phê).

Công tác giải phóng mặt bằng mới đạt hơn 42%, với 4,55km đã được chi trả bồi thường và bàn giao. Phần còn lại dài 6,15km liên quan đến 525 hộ dân, đang được huyện Nam Đàn triển khai. Dự kiến có 37 hộ phải bố trí tái định cư.

Một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật đang chậm di dời, bao gồm hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh và cáp viễn thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu huyện Nam Đàn hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 20/6 và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hạ tầng để đảm bảo tiến độ.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 7 đoạn km0-km36 đoạn qua huyện Yên Thành còn nhiều vướng mắc (Ảnh: Nguyễn Phê).

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 7, đoạn km0-km36, đi qua các huyện Diễn Châu, Yên Thành và Đô Lương với chiều dài 27,5km. Tổng vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, giá trị xây lắp hơn 778 tỷ đồng. Mặc dù đã bàn giao hơn 97% mặt bằng, nhưng các điểm vướng nhỏ lẻ đang gây chia cắt tuyến, làm chậm tiến độ thi công.

Tại xã Diễn Cát (huyện Diễn Châu) và xã Mỹ Thành (huyện Yên Thành), một số hộ dân chưa đồng ý với phương án đền bù hoặc đang có tranh chấp, khiếu kiện kéo dài.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với phương án bồi thường và hoàn thiện thủ tục để bàn giao mặt bằng. Trường hợp cần thiết, phải tổ chức cưỡng chế theo quy định để đảm bảo hoàn thành dự án trước ngày 30/5.