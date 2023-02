Ngàn hoa dâng Bác

Ðó là những tập thể đảng viên gần dân, lo nỗi lo của dân; là những nông dân cần cù lao động, sáng tạo, hết lòng hỗ trợ, giúp nhiều nông dân khác cùng làm giàu như mình; là những cán bộ cơ sở gương mẫu, xông xáo, vận động hàng trăm triệu đồng để chăm lo cho dân, xây dựng quê hương...

Những tập thể, cá nhân ấy cùng nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua làm theo gương Bác ở các cấp, tựa như ngàn bông hoa tươi thắm mà Ðảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ dâng lên Bác Hồ kính yêu.

Phường An Bình ra mắt mô hình tự quản về văn minh đô thị "Tuyến hẻm 3 không" (Ảnh: Khối Dân vận phường cung cấp).

NĂNG ĐỘNG, ĐOÀN KẾT

Chúng tôi về xã nông thôn mới nâng cao Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền để gặp "tỉ phú sầu riêng" Huỳnh Thanh Lâm ở ấp Tân Thành. Dọc con đường bê tông xanh, sạch, đẹp, hoa kiểng khoe sắc, ngôi nhà khang trang của ông Lâm càng nổi bật và được bao quanh bởi lớp tường rào bê tông đẹp mắt. Ông Lâm phấn khởi khoe: "Vườn sầu riêng cho sản lượng khá, bán được giá cao nên gia đình xây lại tường rào để đón năm mới tươm tất hơn...". Với kinh nghiệm hơn 20 năm trồng sầu riêng, diện tích vườn chuyên canh đến nay nâng lên hơn 3,5ha với những giống ngon nổi tiếng, gia đình ông Lâm có thu nhập hơn 1 tỉ đồng/năm.

Theo ông Lâm, trước đây, 3,5ha vườn của ông trồng nhiều loại cây nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Qua tham gia các lớp tập huấn, tham quan các mô hình do Hội Nông dân, Khuyến nông xã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức, ông quyết định cải tạo vườn chuyên canh sầu riêng. Ông Lâm tâm sự, thời gian đầu, ông gặp nhiều khó khăn về vốn lẫn kỹ thuật. Ðược Hội hỗ trợ nhiều mặt, đồng thời học tập tấm gương sáng ngời của Bác, ông Lâm càng quyết tâm vực dậy kinh tế gia đình. Với tính cần cù, chịu khó, đam mê học hỏi, ông Lâm dần khắc phục những bệnh phổ biến trên cây sầu riêng, nhất là bệnh sượng trái và đúc rút ra cách chăm sóc, bón phân để sầu riêng đạt năng suất cao, duy trì ổn định phẩm chất trái ngon.

Ông Lâm còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhiều nông dân xây dựng mô hình hiệu quả. Ông được tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng sầu riêng với 18 hộ tham gia. Năm 2022, ông Huỳnh Thanh Lâm được tuyên dương và nhận Bằng khen của UBND thành phố về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông đang mày mò thử nghiệm ghép những giống mới, phẩm chất ngon… Ông Lâm nói: "Mình phải tiên phong đi đầu trong thử nghiệm các kỹ thuật, loại giống mới để nâng cao giá trị kinh tế của cây sầu riêng...".

Tại xã Nhơn Nghĩa, còn có nhiều nông dân năng động trong sản xuất, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái như ông Lâm, giúp những nông dân khác nâng cao hiệu quả sản xuất, vươn lên khá, giàu. Trong đó, có 2 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác, 1 câu lạc bộ hoạt động hiệu quả. Theo đồng chí Phạm Ngọc Tươi, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã Nhơn Nghĩa, khi cuộc sống khấm khá, bà con càng tích cực góp phần xây dựng quê hương. Ðặc biệt, nhân dân đã đóng góp hơn 2 tỉ đồng để nâng chất và mở rộng nhiều tuyến giao thông, góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tại Ðảng bộ phường Thới Long - một trong những tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - chúng tôi ghi nhận nhiều việc "làm theo" gương Bác thiết thực, hiệu quả. Ông Trần Hiếu Nghĩa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường, bày tỏ: "Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong mọi mặt, kể cả trong lao động, sản xuất. Nói đi đôi với làm mới tạo được niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân".

Cán bộ phường Thới Long (bên trái) tặng quà bà con (Ảnh: Ðảng ủy phường cung cấp).

Ông Nghĩa là một trong những đảng viên tiên phong trong cải tạo vườn, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả. Ông đã cải tạo 1,3ha vườn trồng cam già cỗi để trồng mận, có thu nhập khoảng 1,5 tỉ đồng/năm. Ðược bà con tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng mận khu vực Thới Thạnh Ðông, ông càng ra sức giúp đỡ nhiều hộ vươn lên khá giàu như gia đình ông. Ðồng thời, ông lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ phường tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Cuối năm, cán bộ, đảng viên ở Ðảng bộ phường Thới Long đều kiểm điểm kết quả phần việc mỗi cá nhân đã đăng ký học tập, rèn luyện theo gương Bác. Ða số cán bộ, đảng viên thực hiện nhiều hơn những việc đã đăng ký, với tinh thần tự nguyện, tự giác, việc gì nhân dân cần thì phải cố gắng làm. Ðiển hình như ông Võ Minh Triều, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, luôn xông xáo cùng cán bộ phường, khu vực vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời vận động, tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. Ông Trương Minh Lành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, cũng luôn sát cánh cùng ông Triều và các cán bộ phường vận động người dân, doanh nghiệp hỗ trợ tiền, gạo giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, lo cho người nghèo khi qua đời; tất bật chuẩn bị các phần quà hỗ trợ bà con nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đón Tết...

Năm đầu tiên đón Tết trong căn nhà mới khang trang, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung ở khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Long, kể với giọng xúc động: "Vợ chồng tôi làm mướn không đủ sống, khi trời mưa lớn, cứ buồn rầu nhìn căn nhà dột nát mà không có tiền xây sửa. Gia đình tôi vô cùng cảm ơn cán bộ phường đã vận động, giúp gia đình tôi cất lại căn nhà tường khang trang". Bà Nhung rôm rả kể chuyện chuẩn bị đón Tết và những dự định làm ăn sau Tết.

Từ năm 2020 đến nay, có 21 hộ gặp khó khăn về nhà ở như gia đình bà Nhung được địa phương vận động hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà. Cán bộ, đảng viên phường Thới Long còn phối hợp vận động nhiều phần quà hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ vốn vay, cây giống, vận động nhân dân cải tạo vườn, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả... Hiện nay, phường Thới Long còn 42 hộ nghèo, 307 hộ cận nghèo. Dự kiến cuối năm 2022 sẽ có 10 hộ thoát nghèo và 20 hộ vượt ngưỡng cận nghèo.

NÓI DÂN TIN VÀ LÀM THEO

Chúng tôi bon xe qua các cây cầu bê tông vững chắc đến ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh). Gió từ kênh Thắng Lợi 2 thổi lên mát rượi. Ði đến đâu cũng nghe bà con trong ấp hồ hởi kể về những cây cầu, con đường bê tông vững chắc mới xây thay cho những cầu ván, con đường lầy lội ngày nào…

Theo ông Hà Văn Hồi, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Vĩnh Lợi, việc xây dựng cầu giao thông đều xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân. Khi lãnh đạo xã thống nhất chủ trương, Chi bộ cùng các cán bộ ấp ngày đêm vận động nhân dân đóng góp tiền của, công lao động, huy động các nguồn lực để xây dựng cầu. Ánh mắt ông Phạm Văn Trong ở ấp Vĩnh Lợi, lấp lánh niềm vui khi ngắm dòng xe cộ liên tục qua lại trên cầu. Ông Trong kể: "Chúng tôi còn gọi những cây cầu này là "cầu đoàn kết", vì cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng đồng lòng góp tiền bạc, công sức để xây dựng. Khí thế những ngày làm cầu đông vui như ngày hội. Cán bộ ấp luôn có mặt cùng bà con khuân vác cát, đá, bất kể nặng nhọc, mưa nắng. Ai có sức góp sức, phụ nữ thì phục vụ cơm nước cho lực lượng thi công. Hôm khánh thành cầu, cán bộ ấp công khai rõ ràng các nguồn vận động và cùng bà con chung vui bữa cơm đoàn kết mừng cầu mới...".

Niềm vui của ông Trong và bà con ấp Vĩnh Lợi được nhân đôi khi tuyến giao thông Nam kênh Thắng Lợi 2 được bê tông thẳng tắp. Ban đêm, hệ thống đèn năng lượng mặt trời lắp dọc tuyến đường giúp xe cộ lưu thông an toàn và cả vùng quê bừng sáng, nhộn nhịp hơn. Nhân dân hiến đất để Nhà nước đầu tư làm đường bê tông rộng 4m. Khi tuyến đường hoàn thành, bà con tiếp tục góp tiền để lắp đèn, cột cờ và cùng nhau trồng hoa dọc theo tuyến đường. Theo ông Hà Văn Hồi, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Vĩnh Lợi, tổng trị giá các cây cầu hơn 3,3 tỉ đồng. Trong đó, bên cạnh nguồn vốn do Nhà nước đầu tư, sự hỗ trợ của các tổ chức từ thiện, cán bộ ấp đã vận động nhân dân trong, ngoài ấp đóng góp hơn 640 triệu đồng và hơn 3.000 ngày công lao động. Cán bộ ấp còn vận động bà con đóng góp hơn 200 triệu đồng nâng cấp các tuyến đường giao thông.

"Bài học lớn mà cán bộ ấp Vĩnh Lợi rút ra trong triển khai các công trình, phần việc "làm theo" gương Bác là nói phải đi đôi với làm, mọi việc đều bàn bạc dân chủ, công khai rõ ràng thì nhân dân sẽ tin tưởng, ủng hộ..." - ông Hà Văn Hồi đúc kết.

CHUNG SỨC XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĂN MINH

Kinh nghiệm ông Hồi chia sẻ cũng là điều mà nhiều cán bộ, đảng viên ở Ðảng bộ phường An Bình (quận Ninh Kiều) tâm đắc và thực hiện hiệu quả trong nhiều năm qua. Khối Dân vận phường đã phát động thực hiện nhiều mô hình thiết thực, góp phần nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị. Ðến nay, Ðảng bộ, chính quyền và các đoàn thể phường đã phối hợp vận động xã hội hóa hơn 478 triệu đồng để lắp 129 camera an ninh ở các tuyến đường, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Cuối năm 2022, Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phường An Bình phối hợp tổ chức lễ ra mắt mô hình tự quản về văn minh đô thị "Tuyến hẻm 3 không" (không hát karaoke bằng loa di động sai quy định, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và không xả rác ra đường).

Theo ông Trần Văn Keo, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, Ban Chỉ đạo phường chọn hẻm 694, khu vực 3 làm điểm chỉ đạo. Mô hình phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân trong xây dựng khu dân cư, tổ dân phố "Văn minh - Sạch đẹp - An toàn". Ðến nay, mô hình này đã nhân rộng ra các tuyến đường ở 8 khu vực trên địa bàn phường. Với sự vận động của cán bộ phường, khu vực, nhân dân cũng tích cực tham gia mô hình 5 trong 1 về giữ gìn an ninh trật tự, thành lập nhóm Zalo tuyên truyền về an ninh trật tự, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở khu dân cư.

Nhằm nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị, hệ thống chính trị phường tập trung vận động nâng cấp các tuyến hẻm xuống cấp, làm mới cổng hẻm, thay mới nắp cống, lắp đèn chiếu sáng công cộng; tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, xóa biển quảng cáo trái phép; tuyên truyền, vận động người dân để rác đúng nơi quy định, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp; xây dựng nếp sống văn minh... Các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân như: khám bệnh và phát thuốc miễn phí, tặng quà, giới thiệu vốn vay, trao học bổng, tặng suất ăn miễn phí… được phường phối hợp thực hiện hiệu quả, giúp nhiều gia đình vơi bớt khó khăn. Năm 2022, Khối Dân vận phường An Bình là một trong điển hình được UBND thành phố tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.