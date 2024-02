Nêu cao trách nhiệm vì nhân dân phục vụ

Cán bộ khu vực 1 thăm hỏi đời sống nhân dân.

Trong những ngày cuối năm, công nhân thi công cải tạo rạch Từ Hổ ở khu vực 1. Theo đồng chí Nguyễn Văn Thành, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 1, dự án có 18 hộ dân bị ảnh hưởng đất, hoa màu, vật kiến trúc; trong đó, có 4 hộ phải di dời vào khu tái định cư. CB, ÐV khu vực phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động bà con bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công dự án.

Anh Phan Ngọc Thành, người dân ở khu vực 1, nói: "Thực hiện cải tạo rạch Từ Hổ, gia đình tôi bị ảnh hưởng một phần đất và nhà để võng cho khách uống nước giải khát. Tuy ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế, nhưng gia đình tôi đồng tình tháo dỡ một phần nhà, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Công trình hoàn thành, rạch sẽ thông thoáng, sạch đẹp, không còn ô nhiễm môi trường, đời sống của người dân được nâng cao".

Nhằm tạo cảnh quan khu dân cư, CB, ÐV khu vực phối hợp vận động xã hội hóa khoảng 24 triệu đồng sửa chữa cột và thay mới lá cờ ở các tuyến đường; vận động giặm vá các tuyến đường, hẻm xuống cấp với tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ vệ sinh môi trường; vận động xã hội hóa nâng chất các thiết chế nhà văn hóa khu vực trị giá khoảng 35 triệu đồng.

Trước đây, CB khu vực đã vận động lắp nhiều camera an ninh, do dây truyền cột chung vào đường dây của các nhà mạng nên khi bị đứt, mất thời gian tìm kiếm sửa chữa; đường truyền xa, kết nối không đảm bảo chất lượng... Trước tình hình ấy, CB khu vực bố trí lại các camera an ninh tách rời lắp đặt những nơi không có nhà dân ở; điểm giao giữa các tuyến đường, hẻm; đầu hẻm để dễ kiểm tra, sửa chữa khi hư hỏng; vận động các hộ dân lắp thêm camera đưa ra ngoài cổng phục vụ công cộng.

Anh Ðặng Quốc Huy ở khu vực 1, cho biết: "Khi CB khu vực vận động, gia đình tôi đồng tình lắp đặt camera an ninh ra ngoài đường. Từ khi lắp đặt hệ thống camera này, tình hình an ninh ổn định hơn".

CB, ÐV khu vực 1 phối hợp huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân vươn lên ổn định cuộc sống. Cụ thể, các đoàn thể duy trì các tổ hùn vốn tiết kiệm không lãi để hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế gia đình; giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 1,3 tỉ đồng. Năm 2023, CB, ÐV khu vực vận động 1.500 quyển tập; nhiều phần gạo, mì, nhu yếu phẩm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2023, khu vực có 1 hộ thoát cận nghèo.

Hiện nay, khu vực còn 1 hộ nghèo, không còn hộ cận nghèo. Chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, CB, ÐV khu vực vận động xã hội hóa được 50 phần quà, mỗi phần trị giá khoảng 500.000 đồng, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ông Lý Sở Kiên, người dân ở khu vực 1, chia sẻ: "Nhờ CB khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi có tiền mua thêm phụ tùng sửa xe đạp, mỗi ngày lời khoảng 200.000 đồng. Hiện tại, gia đình tôi đã thoát nghèo, cuộc sống khấm khá hơn".

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thành, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 1, học tập và làm theo lời Bác, CB, ÐV Chi bộ nêu cao trách nhiệm đi đầu và vận động nhân dân làm theo, cùng nhau góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Phát huy thành tích ấy, thời gian tới, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực: quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, tăng cường chỉnh trang đô thị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao...

Thanh Thy