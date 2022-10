Liên hoan truyền hình, phát thanh CAND sắp diễn ra tại Cần Thơ

Chiều 4/10 tại Hà Nội, Ban tổ chức Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an Nhân dân (CAND) lần thứ XIII-2022 đã tổ chức họp báo giới thiệu liên hoan, với chủ đề "Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Thân thiện".

Liên hoan có nhiều nội dung thi, gồm: Tác phẩm báo chí về đề tài an ninh trật tự; Tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt; Chuyên mục An ninh trật tự phát trên Đài Phát thanh, Truyền hình địa phương; Thi Phát thanh viên, Người dẫn chương trình; Các tác phẩm thuộc thể loại phát thanh về đề tài an ninh trật tự. Ban tổ chức sẽ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao ba hạng mục giải thưởng: Giải vàng, giải bạc và bằng khen. Ban Giám khảo là những nhà báo - nghệ sĩ có nhiều kinh nghiệm của có uy tín cao.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ban tổ chức tiết lộ, một trong những nội dung hứa hẹn hấp dẫn là hạng mục Thi Phát thanh viên, Người dẫn chương trình sẽ được tổ chức để các thí sinh trình bày trực tiếp; bộ đề khoảng 100 câu hỏi, thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên 1 câu hỏi và thực hiện dẫn chương trình theo chủ đề đặt ra trong câu hỏi trong khoảng thời gian từ 5-7 phút.

Bên cạnh các hoạt động thi tranh giải, chấm giải, Ban tổ chức liên hoan cũng tổ chức nhiều hoạt động như: Dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng; triển lãm ảnh của lực lượng báo chí CAND qua 13 kỳ liên hoan; hội thảo về sản xuất và phân phối các nội dung nghe nhìn trong thời đại 4.0 - đây là một trong những hoạt động trọng điểm, được các diễn giả hàng đầu trong giới truyền thông và marketing công nghệ số trình bày.

Đến nay, Ban tổ chức đã nhận được 319 tác phẩm truyền hình và 219 tác phẩm phát thanh tham gia dự thi, và sẽ tiếp tục nhận tác phẩm đến ngày diễn ra liên hoan.

Lễ khai mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XIII tổ chức vào 20h, ngày 12/10 tại Hội trường lớn Đại học Cần Thơ, được tường thuật trực tiếp trên Kênh Truyền hình CAND (ANTV) và Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ.