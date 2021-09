Lãnh đạo Việt Nam-Cuba bàn việc cung cấp, chuyển giao công nghệ vắc xin

Dân trí Trong chuyến thăm Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo hai nước sẽ bàn việc hợp tác chống Covid-19 thông qua việc Cuba cung cấp và chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện, thăm hỏi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cuba (Ảnh: TTXVN).

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba, chiều 18/9 theo giờ địa phương, tại Thủ đô La Habana, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sự quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Cuba.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Cuba dù không nhiều nhưng đều đạt được những kết quả nhất định, được Đảng, Nhà nước Cuba ghi nhận.

Hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam đã bước đầu xuất hiện tại Cuba trong một số lĩnh vực; trong đó có sản xuất vật liệu xây dựng. Sinh viên Việt Nam tại Cuba chủ yếu thuộc diện học bổng Chính phủ, có nhiều thành tựu xuất sắc trong học tập.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cuba phát biểu, bày tỏ vui mừng trước sự kiện Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hữu nghị chính thức Cuba; nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Bà con cũng bày tỏ xúc động và vinh dự được Chủ tịch nước đến thăm, nói chuyện; đồng thời tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch nước sẽ thành công tốt đẹp, đưa quan hệ hai nước, hai dân tộc ngày càng đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trong thời gian tới.

Tại buổi gặp mặt, chia sẻ tình cảm, nỗi nhớ quê hương của những người con xa xứ, bà con người Việt Nam tại Cuba cũng vui mừng trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện và vượt bậc của đất nước. Việt Nam ngày càng có vai trò, vị thế, uy tín không ngừng lớn mạnh trên trường quốc tế. Bà con cũng bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa đến đời sống, sinh hoạt của bà con người Việt Nam tại nước ngoài, trong đó có Cuba.

Ân cần thăm hỏi tình hình học tập, làm việc, đời sống sinh hoạt của học sinh, sinh viên, cán bộ người Việt Nam tại Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động, vui mừng được đến thăm, gặp mặt nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và bà con người Việt Nam tại Cuba, địa bàn rất xa với quê hương và còn nhiều khó khăn so với các khu vực khác trên thế giới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba lần này của Đoàn nhằm tiếp nối truyền thống của mối quan hệ giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước Việt Nam-Cuba; đồng thời thể hiện thông điệp nhất quán của Việt Nam luôn ủng hộ nhân dân Cuba anh em trong mọi thời điểm, cùng chia sẻ ngọt bùi với nhân dân Cuba. Đó cũng là tình đồng chí, tình anh em bền chặt, truyền thống, lâu dài.

Bên cạnh đó, chuyến thăm còn nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, thể hiện qua việc hai bên sẽ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan, bộ ngành và doanh nghiệp; trong đó có một số dự án hợp tác mới, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển nhanh, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch nước cho biết trong thành phần đoàn Việt Nam thăm Cuba lần này có lãnh đạo nhiều bộ, ngành trung ương với nhiều hoạt động viện trợ, hỗ trợ nhân dân Cuba anh em vượt qua khó khăn và chiến thắng dịch Covid-19.

Đặc biệt, trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ bàn bạc vấn đề hợp tác trong cuộc chiến chống Covid-19 thông qua việc Cuba cung cấp vắc xin ngừa Covid-19 và chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu và người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cuba (Ảnh: TTXVN).

Chủ tịch nước cũng thông báo đến bà con về tình hình trong nước; nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang không ngừng nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề do dịch Covid-19 gây ra, cùng với đó là đảm bảo an sinh, xã hội. Nhà nước đã xuất trên 150.000 tấn gạo, hàng trăm nghìn tỷ đồng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp do tác động của dịch Covid-19.

Chính quyền các cấp cũng đang nỗ lực đẩy mạnh tiêm vắc xin ngừa Covid-19 trên tinh thần sống chung với dịch bệnh thông qua đẩy mạnh tiêm vaccine; tiếp tục đưa đất nước phát triển trong điều kiện bình thường mới với sức sống mới, thành tựu mới; phấn đấu thực hiện mục tiêu đến 2045, Việt Nam thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.

TTXVN