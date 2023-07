Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cố Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh

Sáng 24/7, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ tang nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi vòng hoa đến viếng ông Nguyễn Khánh.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng.

Tham gia đoàn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng và nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu; Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu; Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu; Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu, đã vào viếng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh và chia buồn cùng gia quyến.

Bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính viết, vô cùng thương tiếc ông Nguyễn Khánh, người chiến sĩ trung kiên của Đảng, Nhà nước và Nhân dân... "Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và sự mất mát không gì bù đắp được này".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi sổ tang. (Ảnh: An Đăng/TTXVN).

Trong niềm xúc động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ tang: "Vô cùng thương tiếc ông Nguyễn Khánh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Gần 80 năm hoạt động cách mạng, ông Nguyễn Khánh là một tấm gương mẫu mực, trí tuệ, trách nhiệm, gần gũi và rất chân thành".

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh từ trần vào hồi 20h57 ngày 19/7, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau một thời gian lâm bệnh.

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh tên thật là Nguyễn Ngọc Khánh, sinh năm 1928, quê ở Hà Nội.

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu vào viếng ông Nguyễn Khánh. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà,... tham gia đoàn viếng (Ảnh VGP).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia buồn cùng gia đình ông Nguyễn Khánh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN).

Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa VI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa V (dự khuyết), VI, VII; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng (1987-1992); Phó Thủ tướng Chính phủ (1992-1997); đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X.

Tháng 1/1980, ông là Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Trung ương. Sau đó 2 năm, tại Đại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng, ông Nguyễn Khánh được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, rồi được cử làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng (Ảnh VGP).

Tháng 12/1986, tại Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng, ông được bầu là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư.

Tháng 2/1987, ông giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng.

Năm 1991, tại Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng, ông Nguyễn Khánh được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng và được phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng vào tháng 10/1992, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX.