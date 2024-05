Thiêng liêng phần thưởng mang tên Người

Năm 1960, khi cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chính, miền Bắc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục chiến đấu chống "Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ, Đảng bộ và nhân dân xã Yên Trường (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng hợp tác hóa và sản xuất nông nghiệp.

Đây là địa phương được Trung ương khen ngợi, đánh giá cao và vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Hơn 60 năm qua, người dân xã Yên Trường luôn xem đó là niềm tự hào, vinh dự để không ngừng nỗ lực, cố gắng trong lao động, sản xuất.

Bà Hoàng Thị An nhớ ngày được gặp Bác Hồ (Ảnh: Thanh Tùng).

Những ngày tháng 5, khi cả nước hân hoan kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2024), bà Hoàng Thị An (ở xã Yên Trường, huyện Yên Định), lại bồi hồi nhớ về ký ức những lần được gặp Bác.

Trong thời kỳ 1961-1975, bà An là một trong những tấm gương điển hình, xuất sắc của xã Yên Trường, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Bà An năm nay 90 tuổi, nhưng mỗi khi nhắc về Bác Hồ, bà vẫn nhớ rất rõ và xúc động nói: "Cuộc đời tôi hạnh phúc nhất khi có 3 lần được gặp Bác Hồ. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng nhiều đêm tôi vẫn nằm ngủ mơ thấy Bác Hồ về thăm quê hương, mỗi lần nhớ lại kỷ niệm đó tôi đều bật khóc".

Trong số những lần được gặp Bác Hồ, bà An nhớ nhất kỷ niệm Bác Hồ ghé thăm, động viên, thăm hỏi người dân và cán bộ công nhân Hợp tác xã (HTX) Yên Trường.

Bà Hoàng Thị An vinh dự được Bác Hồ thăm hỏi, trao Huy hiệu mang tên Người (Ảnh: Thanh Tùng).

Đó là vào buổi sáng ngày 11/12/1961, khi đó bà An 27 tuổi, đang là công nhân thủy lợi có nhiều thành tích cao tại HTX Yên Trường. Trong tiết trời đông lạnh giá, gần 1 vạn cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Yên Trường và các xã lân cận hân hoan chào đón Bác Hồ về thăm.

"Khi đó Bác đi trực thăng, có rất đông bộ đội đi cùng. Khi về với Yên Trường, sau khi nghe các báo cáo, Bác đã ghi nhận, biểu dương về những ưu điểm, thành tích của nhân dân trong xã, rồi Bác đến thăm các cụ lão, bà con xã viên HTX và chị em công nhân thủy lợi, các cháu thiếu nhi.

Sau đó, tôi may mắn được ngồi cạnh Bác và được Bác tặng Huy hiệu vì đã có thành tích cao trong lao động, sản xuất", bà An kể.

Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm xã Yên Trường (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo bà An, trong giây phút được Bác trao thưởng Huy hiệu, bà vô cùng vui mừng và xúc động. "Lúc đó không chỉ tôi mà mọi người ai cũng vui mừng gọi tên Bác, tôi nhớ mọi người hô lớn Bác Hồ muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm. Sau năm 1961, tôi còn may mắn được gặp Bác thêm 2 lần tại các cuộc họp ở Hà Nội", bà An nói.

Kỷ niệm về chiếc máy cày Bác Hồ tặng nhân dân xã Yên Trường

Bà An cho hay, tại buổi thăm nhân dân xã Yên Trường, thấy bà con lao động vất vả, máy móc cũ kỹ, lạc hậu nên Bác hứa sẽ tặng địa phương chiếc máy cày để nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng gia sản xuất, lập nhiều thành tích hơn nữa.

Đến tháng 2/1962, bà con nhân dân xã Yên Trường vô cùng vui mừng khi đón nhận chiếc máy cày Bác Hồ tặng. Chiếc máy cày mang nhãn hiệu DT24, trên thân máy có dòng chữ ZETOR 6711C, công suất 25 mã lực do Ba Lan chế tạo.

Chiếc máy cày Bác tặng nhân dân xã Yên Trường (Ảnh: Thanh Tùng).

"Khi nhận chiếc máy cày, bà con ai cũng vui mừng, phấn khởi. Lúc đó ông Lê Văn Cận là người được giao lái chiếc máy cày. Lần đầu tiên thấy chiếc máy cày trên đồng ruộng, đặc biệt đây lại là món quà mà Bác tặng nên mọi người hăng hái làm việc, lao động, sản xuất", bà An nói.

Sau khi được Bác Hồ tặng máy cày, Đảng bộ và nhân dân xã Yên Trường như có thêm động lực trong sản xuất nông nghiệp, hiệu quả công việc được tăng lên. Nhờ đó mà những năm tiếp theo, Yên Trường liên tiếp lập được nhiều thành tích cao.

Không chỉ vậy, trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân Yên Trường đã đoàn kết, đóng góp cho Nhà nước 4.808 tấn thóc (năm cao nhất là 270 tấn thóc), thực phẩm đạt 20 tấn (vượt mức Nhà nước giao).

Một góc xã Yên Trường ngày nay (Ảnh: Thanh Tùng).

Đến năm 1976, chiếc máy cày đã dừng hoạt động, được Đảng bộ và Nhân dân Yên Trường gìn giữ, bảo vệ cẩn thận và luôn coi đó là món quà đặc biệt của Người dành tặng cho địa phương.

Năm 1990, chiếc máy cày đã được đưa xuống Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa để bảo quản và lưu giữ, trưng bày cho người dân tham quan.

Ông Nguyễn Hữu Thuân, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Trường, cho biết, phát huy truyền thống hơn 60 năm qua, khắc ghi lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền và các thế hệ người dân Yên Trường luôn quyết tâm đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua lao động sản xuất để xây dựng quê hương.

Đặc biệt, xã Yên Trường còn được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng nhất, 2 Huân chương Lao động hạng nhì, 2 Huân chương Lao động hạng ba. Năm 2000, Yên Trường vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".

"Hiện nay địa phương đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang trong lộ trình tiến tới xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu", ông Thuân nói.