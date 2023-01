Sắc Xuân (Ảnh: Vũ Hiếu)

Mùa Xuân luôn trở thành động lực, tinh thần cổ vũ bao thế hệ người Việt Nam đi tới những chiến công vĩ đại. Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam với biết bao chiến công chói lọi giành được vào mùa Xuân. Ký ức về những mùa Xuân chiến đấu oanh liệt và chiến thắng giặc ngoại xâm của ông cha ta được in sâu trong tâm trí người Việt Nam. Đó là những chiến công vĩ đại và đầy hiển hách như: Chiến thắng mùa Xuân năm 1077 của nhà Lý tiêu diệt quân Tống; là 3 lần chiến thắng quân Nguyên - Mông của nhà Trần vào các mùa Xuân năm 1258, mùa Xuân năm 1285 và mùa Xuân năm 1288; là chiến thắng mùa Xuân năm 1789 của Quang Trung - Nguyễn Huệ đánh đuổi 20 vạn quân xâm lược Mãn Thanh ra khỏi bờ cõi nước Nam…

Và lịch sử dân tộc mở ra một trang mới, mùa Xuân năm 1930, đánh dấu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Từ khi có Đảng, đất nước được độc lập, ngọn lửa khát vọng mùa Xuân luôn được lãnh tụ Hồ Chí Minh truyền cảm hứng cho đồng bào mình, đó là ngọn lửa ý chí quyết tâm mãnh liệt của cả dân tộc Việt Nam, là niềm tin chiến thắng giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.

Ngọn lửa lại ấy lại bùng cháy vào mỗi dịp Tết đến Xuân về, bằng những ngôn từ hết sức dung dị nhưng sâu sắc, đanh thép và dễ nhớ, những câu thơ chúc Tết, mừng Đảng, mừng Xuân của Bác Hồ luôn làm thổn thức hàng triệu trái tim người Việt Nam. Thơ chúc Tết, mừng Xuân của Bác không chỉ là dự báo thiên tài của Người, còn là hiệu triệu khơi dậy tinh thần đoàn kết của cả dân tộc, là niềm tin tất thắng, khích lệ, động viên và hơn nữa đó là tấm lòng nhân ái vĩ đại của lãnh tụ với Nhân dân, với đất nước. Khát vọng mùa Xuân của Người là khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, mưu cầu hạnh phúc và thịnh vượng… khát vọng ấy được Người gửi gắm qua những thông điệp mùa Xuân: "Hỡi các chiến sĩ yêu quí,/ Bao giờ kháng chiến thành công,/ Chúng ta cùng uống một chung rượu đào./ Tết này ta tạm xa nhau,/ Chắc rằng ta sẽ Tết sau sum vầy" (Thơ chúc Tết Xuân Bính Tuất - năm 1946).

Thơ chúc Tết, mừng Xuân của Người luôn ẩn chứa những thông điệp, khát vọng mùa Xuân như ngọn lửa tinh thần bất diệt. Khát vọng mùa Xuân đã theo Bác đến những cái Tết cuối cùng của Người, đó là mùa Xuân Mậu Thân năm 1968: Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua/ Thắng trận tin vui khắp nước nhà/ Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ/ Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta. Và mùa Xuân Bính Tuất năm 1969, trước lúc Người đi xa: Năm qua thắng lợi vẻ vang/ Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to/ Vì Độc lập, vì Tự do/ Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào/ Tiến lên, chiến sĩ, đồng bào/Bắc- Nam sum họp, Xuân nào vui hơn!

Khát vọng của Người đã trở thành hiện thực, mùa Xuân năm 1975 đã mang lại mùa Xuân đại thắng cho dân tộc Việt Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, Bắc - Nam sum họp một nhà thì Bác đã đi xa. Tuy đi xa nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam, Người đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc để non sông mãi mãi có mùa Xuân. Đón Xuân mới, chúng ta lại càng nhớ đến Người, nhớ về di sản và sự nghiệp của Người mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho Đảng và Nhân dân ta.

Tiếp nối những khát vọng mùa Xuân, ngọn lửa tinh thần bất diệt được thắp lên bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam với ý chí quật cường nhất định sẽ đạt được những khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Một dân tộc anh hùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh với ánh sáng soi đường là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã tỏ rõ ý chí tự lực, tự cường, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới, đưa dân tộc Việt Nam "bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu" như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một mùa Xuân nữa lại về. Trăm hoa lại đua nở, muôn cây lại đâm chồi nảy lộc, như một quy luật của tự nhiên sau những ngày đông giá lạnh. Dường như mùa Xuân luôn thôi thúc con người khát vọng hướng tới những điều mới mẻ, kỳ vọng về những thay đổi và thành công mới...

Hy vọng dịch bệnh COVID-19 sẽ mau qua đi, cũng như đất trời đổi mùa, Xuân về xóa đi cái lạnh của mùa đông. Những gian truân, thử thách mà người dân trên trái đất này đã phải gánh chịu do đại dịch COVID-19 gây ra sẽ lùi vào dĩ vãng. Để ánh nắng Xuân năm 2023 lại bừng lên sức sống mới với biết bao khát vọng mùa Xuân lại ùa về.

Hy vọng những bất ổn, chiến sự tại các quốc gia sẽ nhanh chóng kết thúc để người dân được sống trong hòa bình. Những tranh chấp và xung đột lợi ích sẽ phải được giải quyết bằng những biện pháp hòa bình, vũ lực chỉ khoét thêm nỗi đau và hận thù. Bởi mất mát đau thương do chiến tranh luôn để lại nỗi ám ảnh lâu dài cho nhân loại. Cũng như người Việt Nam, có trải qua chiến tranh mới hiểu được giá trị của hòa bình. Được sống trong hòa bình, không chỉ là khát vọng của người dân nơi vùng chiến sự mà còn là mong muốn của mọi người dân trên toàn trái đất này.

Hy vọng nền kinh tế toàn cầu sẽ vượt qua khó khăn. Niềm tin của người dân và các nhà đầu tư được củng cố vững chắc hơn. Các hoạt động sản xuất kinh doanh và giao thương trên thế giới sẽ sôi nổi trở lại. Muốn vậy, thế giới cần chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình, đây không chỉ là kỳ vọng của riêng quốc gia nào. Bất kỳ xung đột nào trên thế giới đều có ảnh hưởng ít nhiều đến các quốc gia, nhất là bối cảnh toàn cầu hóa và xu hướng phát triển bùng nổ của công nghệ ngày càng gia tăng. Sự tác động, ảnh hưởng và phụ thuộc lẫn nhau ngày càng lớn, nhiều vấn đề giờ đây không thể giải quyết bằng các hoạt động đơn lẻ của các quốc gia mà phải có sự hợp tác, xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược để cùng nhau phát triển thịnh vượng trong một thế giới hòa bình.

Năm 2022 trải qua với nhiều khó khăn, gian khổ, đất nước ta vẫn đạt được những thành tựu thật đáng tự hào. Mặc dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, song tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam được Chính phủ dự báo ước đạt khoảng 8%, vượt mục tiêu đề ra (6-6,5%); dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội so với kế hoạch Quốc hội giao. Kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 700 tỷ USD - lập đỉnh mới sau kết quả gần 670 tỷ USD năm ngoái; vốn FDI thực hiện gần 20 tỷ USD là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua; thu ngân sách nhà nước tăng gần 8% so với 2021.

Theo Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2022 ước đạt 9,513 triệu tỷ đồng, tương đương 409 tỷ USD. Quy mô nền kinh tế nước ta đã có những bước tiến vượt bậc, Việt Nam nằm trong top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên so với quy mô dân số đứng thứ 15 thế giới, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam vẫn rất thấp, tương đương thứ hạng 120 thế giới, chênh lệch về khoảng cách thu nhập vẫn còn rất xa so với những quốc gia top đầu.

Hy vọng Việt Nam sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước theo tinh thần của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Năm mới 2023 với những kỳ vọng về những thay đổi, những khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn dân tộc Việt Nam, cùng nhau đoàn kết đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với mục tiêu "Khơi dậy khát vọng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc".

Với bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, công cuộc đổi mới của Đảng ta sẽ ngày càng tỏa sáng hơn, mang lại những thành tựu to lớn hơn, càng khẳng định ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới tương lai của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. Chúng ta có quyền hy vọng về tương lai tươi sáng của mùa Xuân mới; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự đồng lòng của cả dân tộc, đất nước ta nhất định sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tựu to lớn hơn nữa, Nhân dân ta thực sự được thụ hưởng ấm no hạnh phúc, cũng chính là thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì".

Trời đất thêm mùa, người thêm tuổi, năm mới tràn ngập niềm tin mới, hy vọng mới và kỳ vọng về những thay đổi, những khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Mùa Xuân mới đang đến và khát vọng mùa Xuân sẽ thực sự là động lực hối thúc đất nước tiến lên. Chúng ta chào đón năm mới 2023 với khát vọng về một mùa Xuân mới đầy hứa hẹn những tương lai tươi sáng!

Khắc Trường