Hơn 11.000 cán bộ công an "xẻ dọc Trường Sơn" chi viện cho miền Nam

Sáng nay (26/4), Ban Liên lạc công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (Ban Liên lạc), tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 47 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022).

Gần 1.000 cán bộ công an hi sinh khi chi viện cho chiến trường miền Nam

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Phan Văn Lai - Trưởng Ban Liên lạc cho biết: Cách đây 47 năm, với tinh thần "tất cả vì thống nhất đất nước, tất cả vì miền Nam ruột thịt", trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã có hơn 11 nghìn cán bộ công an ưu tú được lựa chọn để "xẻ dọc Trường Sơn" chi viện cho chiến trường miền Nam.

Sự chi viện quý giá đó đã làm thay đổi tương quan lực lượng giữa ta và địch, tăng cường sự lãnh đạo an ninh, các cấp chủ động tấn công địch khắp các vùng chiến lược. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các cán bộ công an chi viện đã đồng cam cộng khổ cùng các cán bộ an ninh tại chỗ bám trụ địa bàn, đẩy mạnh cuộc đấu tranh trấn áp phản cách mạng, diệt ác, trừ gian; bảo vệ an toàn cán bộ lãnh đạo chủ chốt, bảo vệ an toàn căn cứ cách mạng, cơ quan đầu não kháng chiến các cấp; xây dựng và phát triển lực lượng an ninh tại chỗ không ngừng lớn mạnh, thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ đánh thắng các chiến lược tình báo, gián điệp của Mỹ, ngụy.

Thiếu tướng Phan Văn Lai phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hơn 10 nghìn cán bộ công an chi viện ở khắp các chiến trường miền Nam sát cánh cùng hàng vạn cán bộ an ninh tại chỗ đã chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của Đảng, bám sát các mục tiêu tấn công, kịp thời chiếm lĩnh các cơ quan đầu não của Mỹ, ngụy, truy bắt những tên cầm đầu ác ôn lẩn trốn, thu nhiều tài liệu tuyệt mật phục vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giải thoát hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bị giam giữ trong các nhà tù của Mỹ, ngụy, bảo vệ an toàn cuộc mít tinh mừng chiến thắng, đảm bảo an ninh trật tự vùng giải phóng.

Ngoài lực lượng cán bộ công an đã chi viện từ trước, tính từ tháng 1 năm 1975 đến 29 tháng 4 năm 1975, Bộ Công an đã chi viện cấp tốc cho an ninh miền Nam 4.500 cán bộ công an có kinh nghiệm về các mặt công tác nghiệp vụ để tăng cường thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong thời khắc lịch sử đầy vinh quang của đất nước, làm nên chiến tích lịch sử vẻ vang của lực lượng công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc.

"Trong cuộc chiến đấu sinh tử với kẻ thù, có 909 cán bộ công an chi viện đã hi sinh anh dũng, 46 cán bộ bị địch bắt, tù đầy tra tấn dã man nhưng vẫn giữ vững khí tiết cách mạng. Hàng nghìn cán bộ bị nhiễm chất độc da cam, bị thương tật vĩnh viễn, để lại chiến trường một phần xương máu của mình", Thiếu tướng Phan Văn Lai cho biết.

Đánh giá về vai trò của lực lượng công an chi viện, tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ 30, tháng 12 năm 1975, nguyên Phó ban thường trực Ban An ninh Trung ương Cục Miền Nam Cao Đăng Chiếm ghi nhận: "Một trong những nguyên nhân thắng lợi của lực lượng an ninh miền Nam là sự chi viện toàn diện của lực lượng công an nhân dân, của Đảng đoàn và Lãnh đạo Bộ Công an".

Ghi nhận những công lao, cống hiến to lớn, Đảng và Nhà nước đã trao tặng và truy tặng 11 đơn vị, 20 cá nhân danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng trăm cán bộ được tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công;…

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ghi nhận thành tích hết sức đặc biệt xuất sắc của lực lượng công an chi viện cho chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 1/9/2020 Chủ tịch nước đã ký quyết định số 1524/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" cho lực lượng công an chi viện chiến trường miền Nam, Bộ Công an.

Hòa bình lập lại, lực lượng công an chi viện tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, giữ các chức vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước và công an cho đến khi nghỉ hưu.

"Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và các Cục chức năng, từ năm 1997 Ban Liên lạc công an chi viện cho chiến trường miền Nam ở cơ quan Bộ đã đi vào hoạt động và đặc biệt từ năm 2007 hoạt động của Ban Liên lạc với mục tiêu tiếp lửa truyền thống; đền ơn đáp nghĩa và tri ân đồng đội đạt được các thành tích nổi trội, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tặng nhiều Bằng khen", Thiếu tướng Phan Văn Lai cho biết thêm.

Trung tướng Tô Ân Xô trao lẵng hoa chúc mừng của Bộ trưởng Tô Lâm gửi đến Ban Liên lạc. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Lực lượng công an tiếp tục đổi mới toàn diện về các mặt công tác

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an gửi lời chúc sức khỏe đến các thành viên trong Ban Liên lạc, chúc Ban Liên lạc tiếp tục hoạt động ngày càng hiệu quả, có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa trong thời gian tới.

Thông báo với các thành viên trong Ban Liên lạc về hoạt động của lực lượng Công an nhân dân thời gian qua, Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh, vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị đã ký Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hiện nay lực lượng Công an nhân dân đã triển khai 4 cấp Công an từ Bộ đến tỉnh, huyện, xã. Thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, Bộ Công an đã bố trí hơn 48.000 cán bộ Công an xã tại 100% các xã, thị trấn trên toàn quốc; trung bình mỗi xã bố trí khoảng 5 cán bộ công an xã, thị trấn chính quy.

Trung tướng Tô Ân Xô phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Lực lượng Công an tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác; tăng cường nắm chắc tình hình, bám sát mục tiêu, chủ động tham mưu và tích cực triển khai các biện pháp công tác, bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng An ninh điều tra và Cảnh sát điều tra đã tham gia làm rõ nhiều vụ án được dư luận xã hội quan tâm…

Thời gian tới, Trung tướng Tô Ân Xô mong muốn, các thành viên trong Ban Liên lạc sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp ý kiến để lực lượng công an tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…